劍潭出奇蛋 北藝中心將連續兩個月每晚點亮巨球

台北表演藝術中心昨天啟動投影倒數計畫，從昨天到8月7日開幕67天，每天都會將一位藝術家的作品投影至球劇場外的巨球外觀；昨天也啟用連接北藝中心和捷運劍潭站的地下「北藝連通道」，未來開幕後可以消化從捷運往北藝中心的人潮。

北藝中心結束試營運階段後，目前正進行內部優化作業，昨天啟動「All for one 北藝中心開幕投影倒數計畫」及「北藝連通道」。

北藝中心表示，「倒數計畫」是北藝中心和台北大眾捷運股份有限公司合作，計畫邀請了30組頂尖視覺藝術家、民眾，甚至國際友好場館響應，自6月2日起至8月7日開幕當天為止，每晚7點至10點，以球劇場的建築外牆為底稿，將藝術家的視覺作品投射在球體上方，北藝中心將這計畫取了「劍潭出奇蛋」的暱稱。

北藝中心表示，除了倒數計畫，北藝中心也邀請民眾加入每晚倒數的行列，北藝中心新開發一款「真情大貢丸」濾鏡，規劃於7月開放民眾直接自北藝中心官方Instagram下載使用，過程中僅需完成錄影、hashtag「北藝中心真情大貢丸」、公開發表社群動態，便有機會登上巨球，成為大家矚目的焦點。

北藝中心昨天也啟用和捷運劍潭站的連通道，北藝中心執行長王孟超說，前往北藝中心的觀眾除了捷運劍潭站3號出口外，也可以使用捷運劍潭站1號出口側的連通道，連通道設計概念上以北藝中心的延伸空間來規劃，牆壁、欄杆等裝潢和北藝中心的裝潢風格一致，天花板翹起的造型就像是用刀把地皮翹一塊起來，裡面的緩衝空間未來也可以進行小型街頭表演，觀眾能坐在階梯上欣賞。

王孟超說，建築師原先並沒有將連通道作為建築設計的一環，但考量到當三劇院全開，節目滿座時，會有近三千人在同一時段出入，恐會造成交通干擾，因此建築師思考後，決定把連通道納入整體設計中，建築的元素也置入其中。