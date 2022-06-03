汙水處理設施就在腳下 北市衛工處利用土壤礫石助濾水

為了避免汙水直接排入河川汙染環境，台北市工務局衛工處在基隆河、淡水河及新店溪堤外打造南湖、成美、忠孝、貴陽及景美5座現地處理設施，就藏在綠油油的草地下，以天然礫石為材料，過濾汙水中的懸浮固體物，由濁水轉為澄清，每日處理水量約3萬7000噸，是加速河川水質淨化的城市淨水器。

衛工處內湖汙水處理廠長高淑惠表示，北市汙水接管比率已逾8成，但仍有部分未接管用戶的生活汙水會隨著雨水排水系統流入河川，造成環境汙染。

高淑惠指出，現地處理設施採用「礫間接觸曝氣氧化工法」，以天然礫石為材料，加上處理槽內密布的曝氣管為水中的好氧菌「打氣」，在礫石上形成具有黏性的生物膜，能吸附並分解有機汙染物；此外，汙水流經礫石堆疊產生的孔隙，便能過濾汙水中的懸浮固體物，由濁水轉為澄清，是一種師法自然的淨化工法。