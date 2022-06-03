北市馬路坑洞逐年增加 議員疑維護經費變少道路品質差

北市新工處每年都會針對道路坑洞做巡察與修補，據統計，2019年有5967件，到了今年4月底也累積了4131件，北市議員李明賢就預估到年底會破萬，坑洞數逐年成長，也發現道路維護經費愈邊愈少，難怪品質不佳。工務局承諾，明年會增加預算，加強8公尺以上道路修繕。

據新工處針對道路坑洞巡查修補案件數量，2019年有5967件、2020年6300件、2021年有8421件，今年累積到4月底也有4131件。李明賢預估，到今年底前會破萬件，等於連續數年坑洞數都是成長。

李明賢認為，道路坑洞愈補愈多只有2種解釋，不是新工處很認真巡查或加強巡查修補密度，就是台北市區的道路坑洞愈來愈多、路況愈來愈爛。

李明賢整理資料後發現，去年單一條道路坑洞數最多的，統計前10名都在南港、內湖，例如南港研究院路一段，短短47公尺查報37次、坑洞24個；研究路三段北側巷弄查報59次、坑洞數50個，不懂為何短短一條馬路都是坑坑巴巴、又修又補還是爛路一條。

李明賢指出，北市府編列道路維護預算，從2017年的15.75億元之後逐年減少，雖然2020年有達到16議員，但2021與今年就都不到15億元。

李明賢也說，市府近日提出道路更新計畫，希望動用第二預備金2億元，針對8公尺以上道路進行強化與修補，也算亡羊補牢，至少意識到馬路坑洞日趨嚴重的問題，當坑洞愈來愈多，也增加機車騎士的行車危險，希望柯市府多聽用路人意見，別讓道路坑洞一堆，害慘機車騎士。

市長柯文哲則坦言「民眾還是有抱怨，PTT我也看過」，承認道路不平還是一大問題；工務局長林志峯表示，台北市政府在2009年到2014年那段時間正在執行「路平專案」，結束後就沒有再針對8公尺以上的道路做專案修繕，不過林志峯承諾，新工處從明年開始，會增加8公尺以上道路的修繕經費。