端午助弱勢 新北議員江怡臻送關懷箱「比市府澎湃」

今天是端午連假首日，新北市議員江怡臻為協助弱勢家庭開心過節，媒合大潤發提供關懷箱，內容物包括牛奶、雞精、口罩外，還有粽子和四神湯應景，民眾直呼比市府關懷箱還澎湃。另也配合三峽在地副食品企業柏鈞食品，捐贈唾液快篩給土城、樹林、三峽、鶯歌18所公共托育中心，讓孩子不再受戳鼻之苦。

江怡臻說，持續兩年多的疫情，加上近來飛漲的物價，讓弱勢家庭生活更加困難，透過土城大潤發和大安里長張俊隆協助，準備端午關懷箱給弱勢家庭，其中內容有牛奶、雞精、口罩外，也準備粽子和四神湯，讓民眾也能感受到端午的氣氛，受贈民眾直呼比政府送的還要更豐富，可以安心過節。

江怡臻表示，戳鼻子對於小孩來說非常痛苦，自己為3歲兒子快篩時，得出動兩個大人才能完成，同樣捨不得公托小孩戳鼻子時難過哭鬧，所以捐贈的快篩特別選擇唾液款，讓機構可以安心使用。

疫情仍然嚴峻，加上中央終於開放快篩陽視同確診新政策，托嬰機構不論是老師或是孩童，都需要快篩來防疫，新北市府承諾將提供5500名保母免費快篩，每位保母可以獲得2支快篩。