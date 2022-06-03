「我美術不行」？ 議員批柯市府美學辦公室疊床架屋

台北市長柯文哲去年10月拍板成立城市美學辦公室，11月徵求執行長，更發豪語要為台北市的城市美學留下「歷史定位」，但議員許家蓓指出，美學辦公室成立迄今已半年，執行長仍從缺，且美學辦公室運作疊床架屋，根本是選舉年湊案子和拚政績。對此，北市府表示，目前美學辦公室屬試辦性質，預計6月29日會提出上半年成果。

柯市府的美學辦公室還造成市府各局處苦不堪言。許家蓓發現，光是1年要開140幾次會，要求11個局處輪流報告，簡報內容多達200多頁，其中內容像是開設美學課程，讓公務人員上課，包含美感素養課、文化空間課、墨韻書寫課、音樂課等，但文化局每年都有舉辦上百場同類型的講座，根本疊床架屋，徒增行政成本。

許家蓓也說，像是要求文化局於無圍牆博物館規劃增加「創意生活美學」或工務局的公共工程美學，也都是美學辦公室成立前就已經在執行的案子。柯文哲曾說「我美術不行。」但與其列管大量項目，倒不如找幾個可執行的項目好好做，且在柯市長任期的最後幾個月，應該更加聚焦。

許家蓓指出，許多縣市政府都有「景觀總顧問」制度，北市在2016年世界設計之都結束後就已無景觀總顧問，到了柯文哲任期最後一年才急忙申請第二預備金350萬，但美學無法趕鴨子上架，只是突然想到、缺乏長期規畫，很有可能無法達成預期效果，但市長大動作昭告天下成立城市美學辦公室，應拿出成績給市民交代。

對此，市府表示，目前有一案為捷運中山站及圓山站間線形公園的設計，預計在6月底美學辦公室試辦結束前會有初步成果。城市美學辦公室目前由北市副秘書長李得全兼任，李得全指出，列管46個案子，業務橫跨11個局處，目前美學辦公室屬試辦性質，預計6月29日會提出上半年成果。