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大巨蛋排煙審查沒通過？消防署：有安全疑慮要遠雄補件

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
台北市柯文哲昨天下午赴議會總質詢，議員徐巧芯關心大巨蛋進度。記者翁至成／翻攝
台北市柯文哲昨天下午赴議會總質詢，議員徐巧芯關心大巨蛋進度。記者翁至成／翻攝

台北市長柯文哲昨天下午赴議會總質詢，議員徐巧芯詢問大巨蛋進度，都發局長黃一平說，避難層在地下一樓的認定，營建署沒有意見，只是消防署還在審查煙控的排煙模擬，上次審查沒有通過，仍在等待消防署審議；消防署回應，今天已函復遠雄補件，一切都是專業安全要求，依法公正審查。

由於柯文哲任期大概剩半年，外界關心大巨蛋的「孵蛋進度」，北市府昨天在議會上透露，審查部分卡在中央，指出防火避難性能審查，台建中心的委員會審查去年就通過，但內政部一直沒發放行政認可函；詢問後得知，是因為消防署還在審查煙控排煙模擬，前一次5月26日審查有委員有意見，因此沒通過。

消防署昨晚發新聞稿聲明，因台北大巨蛋煙控排煙模擬有消防安全疑慮，昨天已函復遠雄公司補件，請其再說明是否符合煙控模擬軟體之設計規定等6項補正資料，經原委員確認無誤後，就提付委員會審議。

消防署補充說，台北大巨蛋因適用各類場所消防安全設備設置標準排煙設備規定有困難，依消防法性能式認可規定，改採火災模擬煙控設計及人員避難逃生安全驗證，向內政部消防技術委員會申請審核認可。

消防署強調，台北大巨蛋的審核認可由委員會（外聘機關代表、學者及專家等組成）基於客觀、公正原則依法審查，以確認消防設備均符合消防安全，委員會是用專業的意見全力協助行政審查，無刻意卡關，請外界放心。

大巨蛋 台北市長 內政部

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