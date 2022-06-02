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北市調整社宅租金公式 議員批讓過去承租戶多繳費

中央社／ 台北2日電

市議員吳沛憶今天指出，北市府今年初調整社宅租金公式，不納房屋稅、地價稅使租金下降，但先前承租住戶卻不適用，多繳費成冤大頭。市長柯文哲今天說，法不溯既往，抽到社宅已經賺很多。

吳沛憶說，市府本來就可調整社宅租金公式，減少租戶負擔，今年初才修正，修改後社宅租金公式，初估租金降7%至8%，2月間生效，公宅租約3年1期，若承租2年的原住戶是依舊公式繳租金，約多繳新台幣9萬餘元，住戶變冤大頭，政策公平嗎？

台北市議會下午召開市政總質詢，柯文哲率台北市政府各局處首長列席、備詢。民進黨籍市議員吳沛憶質詢，北市府2020年曾因調整社會住宅租金公式，導致明倫社宅租金過高惹爭議，市府事後修正租金公式，卻提到考量自償率，所以社宅成本要納入房屋稅、地價稅。

吳沛憶說，但調整後社宅租金公式送議會審議時，引發議員質疑，認為市府要考量自償率，不應把地價稅、房屋稅納入社宅成本，詢問後續是否有修正公式。

北市都發局長黃一平答詢，今年初已修正社宅租金公式，且未包含地價稅、房屋稅。

吳沛憶接著問，修正後社宅租金公式是2月間生效，市府先前提出調整租金公式時，議會就要求檢討，但柯文哲堅持納入房屋稅、地價稅，經一年多後卻默默修改。

黃一平表示，訂定社宅租金要考量市府可負擔及永續經營等因素，並隨區位及屋齡調整，社宅租金已是第3次調整，並經住宅審議委員會討論。

柯文哲說，當時調整社宅租金公式是考量因無法呈現區位，才納入地價稅、房屋稅，今年初調整後，透過調整區位係數解決，但區位不同、價格就不同，且「抽籤就抽籤」，政策都是需上線後再修正。

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