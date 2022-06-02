快訊

強尼戴普忍6年「為何能逆轉勝？」 網盤點3原因：歸功於安珀

新北傳砍人案！1男腹部中刀倒臥血泊 警急追凶嫌

追求刺激感？跑酷玩家徒手爬松菸大樓 玩命驚險畫面曝光

憂營造業淨值申報釀群聚 新北展延期限至9月30日止

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
因應疫情持續升溫，營造業淨值及承攬總額申報期限今年展延至今年9月30日為止。圖／新北工務局提供
因應疫情持續升溫，營造業淨值及承攬總額申報期限今年展延至今年9月30日為止。圖／新北工務局提供

因應疫情持續升溫，新北市府考量此時辦理營造業淨值及承攬總額申報恐有群聚感染疑慮，因此將原本期限的7月31日，展延至今年9月30日為止，共計4個月。

工務局說明，依照「營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦法」，營造業應於每年6月1日至7月31日間檢附承攬工程手冊，及前一年或最近一年營利事業所得申報書或經會計師簽證資產負債表，向登記所在地直轄市、縣市的主管機關申報淨值及承攬總額。

因應新冠肺炎疫情影響及配合防疫政策，內政部於今年5月24日台內營字第1110809094號函，公告營造業淨值及承攬總額申報期限得展延至今年9月30日止。

工務局表示，新北市轄內營造業者應及早自行檢視公司財務狀況，若有淨值不足、為0或為負者，應妥為控管承攬總額或盡速辦理增資，以避免承攬工程或申報淨值時有違反營造業法第23條，於一定期間承攬總額，不得超過淨值20倍之規定，並於規定期間洽工務局申報淨值作業。

工務局建議，申請人可採郵寄書面資料至「新北市政府工務局施工科」辦理營造業淨值及承攬總額申報作業，若有相關疑問可致電工務局施工科洽詢。

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

公務員服務法及保障法三讀 黃榮村：儘速完成後續配套

小坪數創造大空間？這些「情形」都違法

致台灣高等法院公開詢問 及人小學爆發代辦費結餘款侵占案

民團質疑投入家事資源不足 司法院：去年一審調成逾6成

相關新聞

北市府提供確診公務員補償金？蔡炳坤表態不領取

疫情肆虐以來多人確診，有媒體報導，勞工和公務員請假待遇不同，勞工大多請特休或半薪的普通傷病假，公務員卻有7天年假，北市府...

機車族注意！新北開全國先例 率先試辦機車道區間測速

機車族注意了，新北市首開全國先例，今年6月5日率先在三重區重新橋機車道，由新莊往三重方向，試辦機車道區間測速，時速限制為...

國民黨團建議侯友宜送陳時中助聽器 增加溝通效率

新北市議會今日總質詢，國民黨團批評，中央要設置兒童疫苗接種站都沒有向地方說明，更別提接種站施打率根本不高，認為中央不與新...

發燒友的靈魂人物 他促成這座音樂圖書館的誕生

距今40年前（1982年），位於德國漢諾威附近的飛利浦工廠裡一條生產線上，一排排手掌大小、在燈光下映照出彩虹般光芒的塑膠光碟片首度問世。從此之後，全世界就像是完全無法抵抗般，在短短不到十年間（自1982年起，及至1992年左右，國內黑膠唱片生產線更是陸續被大量淘汰），包括人們聆聽音樂的傳播載體、閱讀報章書刊的排版印刷等媒介，旋都從「類比時代」（Analog Age）全面進入了「數位時代」（Digital Age）。

河濱流浪狗頻咬長者及寵物 愛狗人士盼從源頭做好結紮

河濱公園每到晚間或周末就有大量民眾前往休憩，但卻有長者或寵物遭流浪狗攻擊受傷，在地民眾說，主要是因為有人餵養，才讓流浪狗...

北市再發熊好券？黃珊珊：正規畫振興方案

今年疫情再度嚴重受創各產業，儘管今年疫情中央沒有祭出三級管制，不過民眾自主減少活動，台北市長柯文哲先前提到，台北捷運運量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。