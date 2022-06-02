憂營造業淨值申報釀群聚 新北展延期限至9月30日止

因應疫情持續升溫，新北市府考量此時辦理營造業淨值及承攬總額申報恐有群聚感染疑慮，因此將原本期限的7月31日，展延至今年9月30日為止，共計4個月。

工務局說明，依照「營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦法」，營造業應於每年6月1日至7月31日間檢附承攬工程手冊，及前一年或最近一年營利事業所得申報書或經會計師簽證資產負債表，向登記所在地直轄市、縣市的主管機關申報淨值及承攬總額。

因應新冠肺炎疫情影響及配合防疫政策，內政部於今年5月24日台內營字第1110809094號函，公告營造業淨值及承攬總額申報期限得展延至今年9月30日止。

工務局表示，新北市轄內營造業者應及早自行檢視公司財務狀況，若有淨值不足、為0或為負者，應妥為控管承攬總額或盡速辦理增資，以避免承攬工程或申報淨值時有違反營造業法第23條，於一定期間承攬總額，不得超過淨值20倍之規定，並於規定期間洽工務局申報淨值作業。

工務局建議，申請人可採郵寄書面資料至「新北市政府工務局施工科」辦理營造業淨值及承攬總額申報作業，若有相關疑問可致電工務局施工科洽詢。