河濱流浪狗頻咬長者及寵物 愛狗人士盼從源頭做好結紮

河濱公園每到晚間或周末就有大量民眾前往休憩，但卻有長者或寵物遭流浪狗攻擊受傷，在地民眾說，主要是因為有人餵養，才讓流浪狗如此囂張，盼政府做好結紮工作；新北高灘處回應，河濱皆有通報機制，也配合動保處TNVR及精準捕捉政策，確保民眾安全。

新北河濱是許多民眾休憩好所在，尤其像新北中永和地區因為綠地較少，河濱更是難得綠地空間，近來的好天氣也吸引不少民眾前往，不過永和就有許多民眾反應，長者及自家寵物遭流浪狗攻擊導致受傷。

有在地民眾指出，當地流浪狗是因為有人餵食才會如此囂張，動保處因為收容所已滿，即便抓了流浪狗，也只是原地放回，令在地民眾相當擔心，更不敢帶孩童前往遊玩。

關心動保議題的人士蘇小姐指出，流浪狗數量本來就不停成長，現在因為杜絕安樂死，收容所也不夠放，甚至造成狗咬狗情形，真正問題還是在於以「結紮代替撲殺」，才有辦法將流浪狗數量慢慢減少，希望政府積極從源頭就做好結紮。

高灘處回應，民眾若遇攻擊事件，可立即通報設有的就近保全崗哨協助處理，且24小時保全也會主動定時巡邏，另也針對流浪狗易出現區域加強巡查，若有發現攻擊事件，立即通報動保處依規定處理或捕捉。

高灘處說明，高灘處針對類似情況皆配合動保處TNVR流程，包含T（trap）捕捉、N（neuter）結紮、V（vaccinate）接種疫苗、R（return）原地回置；另外還有精準捕捉政策，當動保處接獲實施區域兇猛具攻擊性街犬出沒時，即有動保員做區域查訪，以確保民眾之安全。