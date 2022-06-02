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北市再發熊好券？黃珊珊：正規畫振興方案

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府還會推熊好券嗎？副市長黃珊珊回應，北市府周一內部會討論，會再向外界報告，會朝各種方式，請各局處針對所轄業別，提出他們的方案。記者林麗玉／攝影
北市府還會推熊好券嗎？副市長黃珊珊回應，北市府周一內部會討論，會再向外界報告，會朝各種方式，請各局處針對所轄業別，提出他們的方案。記者林麗玉／攝影

今年疫情再度嚴重受創各產業，儘管今年疫情中央沒有祭出三級管制，不過民眾自主減少活動，台北市長柯文哲先前提到，台北捷運運量大減一半，議員王閔生今天質詢後續的紓困振興柯文哲說，目前北市府已經在討論，回去有在算，下周會先提出公有市場的正式紓困方案。

議員也問柯文哲，紓困之後，還有振興方案，北市府還會推熊好券嗎？副市長黃珊珊回應，北市府周一內部會討論，會再向報告，會朝各種方式，請各局處針對所轄業別，提出他們的方案。黃說，北市府正在做振興的準備，正在做追加預算規畫。

王閔生說，北市府要再度推出熊好券也可以，不過因去年熊好券要綁台北通，符合登記資格商家有8萬家，但實際申請卻僅1萬多家，比例僅22%，質疑綁定熊好券是否是最好方式？

北市產發局長林崇傑回應，若這次推出振興方案，北市府會想辦法綁到每個商圈，希望能至少到30個商圈，林表示，上次熊好券推出，的確有發現流到特定一些連鎖商家，這次會修正，議員要求，不要讓振興活動只有少數店家受惠而已。

柯文哲今天赴議會總質詢，王閔生質詢表示，因今年疫情攀升，民眾自主減少外出活動，捷運運量減半，更重創各產業，比去年更嚴重。柯文哲回應，重創的產業不平均，例如ICT產業還是很好，有的產業還是很好，但包括餐飲、旅宿業等受創嚴重。

議員說，他收到不少陳情，表示各產業受到相當大衝擊，黃珊珊表示，北市府上周推出九大紓困後，公有市場下周也會宣布，也正在做振興的準備，正在做追加預算規畫，議員要求提高減免租金幅度，否則怕撐不過這一段時間就倒了。黃珊珊表示，周三確定後會向外界報告。

台北市長 柯文哲 黃珊珊 紓困振興

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