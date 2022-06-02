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北市一線防疫津嚴重被拖欠 議員：去年5月至今遲未發齊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員批中央防疫向前衝、津貼慢慢拖，要求市長柯文哲責無旁貸，應主動向中央喊話，盡速核撥所有積欠費用，柯文哲允諾向中央反映。記者林麗玉／攝影
北市議員批中央防疫向前衝、津貼慢慢拖，要求市長柯文哲責無旁貸，應主動向中央喊話，盡速核撥所有積欠費用，柯文哲允諾向中央反映。記者林麗玉／攝影

疫情延燒多時，台北市一線防疫人員的津貼，中央去年5月至今遲未發齊，甚至拖欠半年，北市議員批中央防疫向前衝、津貼慢慢拖，要求市長柯文哲責無旁貸，應主動向中央喊話，盡速核撥所有積欠費用，柯文哲允諾向中央反映，聯醫總院長璩大成表示，目前中央先撥8成，陸續發放中，撥下來就會作業。

柯文哲今天赴議會總質詢，議員汪志冰說，依據市府防疫津貼發放相關資料，府內各一線防疫單位，包括消防局、警察局與環保局津貼均已按時發放至個人帳戶，但聯醫醫、護、檢人員的「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護之醫事人員及相關人員津貼」，衛福部不但不是採每月核撥，竟是先僅撥款8成。

議員質疑，更離譜的是，中央不僅先撥8成，還嚴重拖欠，去年5至12月仍有2成至今仍毫無下文，甚至今年1月的8成，還是遲至4月22日才核撥，2月以後的津貼，更連個影子也沒有。

另外，民政系統防疫人員長達3年時間協助區里，發放防疫關懷包、及居家檢疫者關懷電話，內政部針對「居家防疫者追蹤確認及健康關懷作業費」核撥方式採一次3個月，去年12月及今年1、2月的津貼，5月3日才撥至民政局，後續作業等同5月下旬才撥至個人帳戶。

汪志冰質疑，對照中央的撥款慢，台北市5761位聯醫同仁、2579位民政基層幹部的血汗與熱忱，只有看到中央的怠慢與冷漠。

璩大成表示，津貼費用中央先撥8成，陸續發放中，中央撥下來就會作業發給同仁，所有醫療院所應該都是這樣。

議員要求柯文哲應該向中央反映，為辛苦同仁爭取權益，柯文哲回「你今天質詢，中央就聽到了」，議員回，「我有這麼了不起？」柯說，「有」。

議員要柯文哲去找陳時中反映，要在十點上床之前，跟陳時中、王必勝好好討論，柯文哲允諾，但也提到，這應該不是陳時中管，應是主計處。

汪志冰說，疫情發生以來，台北市累計已有約27萬人染疫，3年期間，台北市府最血汗的族群非聯醫、消防、警察、環保以及區公所等一線防疫人員莫屬，編列特別預算補貼上述人員的辛苦，然而原本美意，卻因為德不卒，反造成基層防疫人員怨氣沖天。

柯文哲 北市 陳時中

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