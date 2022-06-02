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端午有愛！ 平溪東勢里長者獲贈千顆肉粽

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區紫東生態保護協會與中港獅子會一起包近千顆粽子，送給平溪東勢里社區長輩。圖／觀天下有線電視提供
平溪區紫東生態保護協會與中港獅子會一起包近千顆粽子，送給平溪東勢里社區長輩。圖／觀天下有線電視提供

今(2)日在端午節前夕，平溪區紫東生態保護協會與中港獅子會一起包粽子送給平溪東勢里社區長輩，這已經是地方多年來的傳統關懷地方鄉親的活動，這一包就是近千顆，從備料到包粽都是親手完成，並逐一親送到長者家中，讓長者是備感溫暖。

趁著端午節前夕，大家一同包粽子，粽子餡料可不馬虎，新鮮香菇、花生，五花肉都是在地食材，每個人下重本包的一顆比一顆還大，滿滿十顆成串，都將發送給附近東勢里的獨居長輩家中，這樣的活動行之多年，包括紫東生態保護協會，中港獅子會還有平溪區農會及區公所都一同共襄盛舉。

紫東生態保護協會理事長陳黃淑卿說，感謝有中港獅子會熱情贊助，才能讓愛心粽活動延續多年，也讓里內獨居長輩可以感受到社會上善心人士的關懷與溫暖。

中港獅子會會長何茂宏就說，只要有需要的地方，獅子會就會到哪裡，今日只是以棉薄之力，帶著愛與關懷來包這些粽子，將近千顆的粽子裡頭除了有滿滿的餡料，更有滿滿的愛心在裡頭，希望東勢里的長輩們能度過一個難忘的端午佳節。

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