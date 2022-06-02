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以色列博物館作品首登台 新北陶博館展至9月4日

中央社／ 新北2日電

以色列「特拉維夫依瑞茲以色列博物館」首度登台，精選13組作品呈現以色列豐沛藝術底蘊，均為初次在台登場，即日起至9月4日在新北市立陶瓷博物館盛大開展。

新北市立鶯歌陶瓷博物館今天發布新聞稿指出，陶博館首次與以色列三大博物館之一的「特拉維夫依瑞茲以色列博物館（MUZA，Eretz Israel Museum, TelAviv）」攜手合作，推出「越‧界－以色列工藝設計雙年展精選」，並在下午2時舉辦開幕典禮。

新北市副市長謝政達致詞指出，此次在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下跨國文化外交，透過國際借展機制，讓民眾不用出國，就可飽覽國際精彩作品，尤其以色列藝術家工藝創作精湛，歡迎大家把握時間來欣賞。

以色列駐台代表柯思畢（Omer Caspi）致詞表示，很開心在知名的陶博館看到來自以色列具創意的美麗作品，希望讓更多在台灣的人了解以色列的文化內涵，也期待未來彼此持續合作，讓雙方藝術家有更多的交流。

陶博館表示，以色列當代藝術家從富饒且深遠的歷史文化出發，融入創新、科技及社會議題等元素，加上鄰近埃及、西亞國家，透過參展作品可發現跨國文化相互影響，產生不同的火花，激發豐沛藝術創作能量。

陶博館這次精選10組雕塑及裝置作品及3部影像來台展出，皆為呈現以色列當代多元深厚藝術性格的工藝設計作品，獨特風采非常具有可看性，即日起至9月4日止於陶博館1樓大廳展出。

以色列 博物館

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