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汐止康寧街2期拓寬 馬路變四線道好好行

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區康寧街第二階段的拓寬工程原本的兩線道變四線道，市議員白珮茹也要求第三期工程能夠接續進行。圖／觀天下有線電視提供
汐止區康寧街第二階段的拓寬工程原本的兩線道變四線道，市議員白珮茹也要求第三期工程能夠接續進行。圖／觀天下有線電視提供

汐止區康寧街第二階段的拓寬工程，在沿線的電桿陸續拔除後，從日月光一直到明峰街口的道路，已經從原本的兩線道變四線道，柏油才剛鋪好，已經有民眾發現路變的好寬敞，而新北市議員白珮茹也要求第三期工程能夠接續進行。

新北市議員白珮茹表示，康寧街二期拓寬工程很感謝台電的配合，趕工趕了好幾天，終於照他們當初的承諾，在五月底將明峰街路段的電線電桿下地，讓平面道路可以順利拓寬，拓寬後整個南側的工程就可以算是結束，新北市政府就可以將路廊鋪起來，未來北側的人行道也會陸續改善。

白珮茹指出，很感謝新北市政府進行康寧街二期拓寬工程，未來三期工程也會繼續推動，就是從湖光里活動中心繼續沿著高速公路做人行步道的改善，讓民眾走在康寧街能夠很平順的走到同興路，二期大概在今年八月底會完工，接下來三期也會繼續推動，希望整個道路的拓寬以及人行步道的改善，讓康寧街未來銜接中山高的路廊可以更順暢，也希望中山高增設匝道工程可以早日完工，讓車流可以分流，紓解汐止交通。

人行道 汐止

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