汐止公所、企業簽署合作 防災增生力軍

公部門資源有限，民力無窮，進入防汛期，為了增添防救災的效率，汐止區公所今年再度邀請民間業者合作，今(2)日和中國貨櫃公司簽署防災合作備忘錄，希望透過雙方在物資、物流等合作，提升防救災效率。

汐止區長陳健民指出，中央、新北市政府到地方，這幾年都在推跟企業防災的工作，這幾年也跟不同的企業簽合作備忘錄，希望透過和不同類型的在地企業合作，跟企業一起守護家園，在公部分整個搶救災過程中，包括平時的防災，都能一起共同盡一份心力。

中國貨櫃公司執行副總林雅英表示，一直都有參加鄰里的救助活動，今天主要是著重在災害防治及災後救助的部分，很樂於參與，因為公司在汐止已經五十年，企業參與防災，就等於是對自己家園守護投注一分心力，透過和區公所合作，會配合相關的防災工作，讓防救災更有效率，包括自有的防災小組還有物資的資源，都是未來可以提供的協助。