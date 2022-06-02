避免托幼成破口 侯友宜：保母每人發2支快篩

距今40年前（1982年），位於德國漢諾威附近的飛利浦工廠裡一條生產線上，一排排手掌大小、在燈光下映照出彩虹般光芒的塑膠光碟片首度問世。從此之後，全世界就像是完全無法抵抗般，在短短不到十年間（自1982年起，及至1992年左右，國內黑膠唱片生產線更是陸續被大量淘汰），包括人們聆聽音樂的傳播載體、閱讀報章書刊的排版印刷等媒介，旋都從「類比時代」（Analog Age）全面進入了「數位時代」（Digital Age）。

2022-06-02 11:46