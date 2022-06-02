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避免托幼成破口 侯友宜：保母每人發2支快篩
中央宣布0至6歲可免費領5劑快篩，然而議員劉美芳質疑，該政策獨漏保母，且1名保母照顧4名孩子，全市有5500位保母，將影響很多孩子。新北市長侯友宜允諾，全市保母將每人發放2支快篩試劑。議員邱烽堯則說，只給保母2劑太少。侯則說，目前先發放兩劑，未來快篩足夠會再調配。
中央日前宣布0到6歲孩童，可領取5支免費快篩試劑，劉美芳說，中央立意良善，但該政策獨漏保母，新北保母有5500人，每1名保母可收托4名嬰幼兒，最多恐牽涉到4個家庭，萬一保母不慎染疫，恐造成疫情擴散。要求市府應該主動提供免費快篩給保母，保護幼童安全。
侯友宜表示，市府目前庫存的快篩數量還可以調配，同意給新北每一位保母2支快篩試劑。
不過邱烽堯認為，0到6歲孩童免費發放5支快篩試劑，保母卻只能獲得2支，數量太少，希望市府提供更多。侯友宜指出，現階段先提供2劑，後續看疫苗的調配情形，未來快篩足夠會再調配。
社會局長張錦麗表示，新北會在13個行政區的居家托育服務中心來發放，目前已經備超過1.1萬劑快篩，預計下星期就可以領取，若保母用完可以再來領取。
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