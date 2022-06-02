馬偕來台150週年 真理大學馬偕銅像揭幕

今年是馬偕來台宣教150週年，今(2)日也是馬偕逝世紀念日，為感謝馬偕對台灣教育的貢獻，與提醒真理大學師生對馬偕興學的緬懷，真理大學校友總會理事長洪堯昆與多位理監事捐贈一尊馬偕銅像立於真理大學校園內，並且在今天舉辦揭幕儀式。

真理大學校友總會理事長洪堯昆表示，這座銅像是校友對母校飲水思源的體現，理事長也親自前往大理石聖地的花蓮挑選石材，這也代表對馬偕的尊敬與重視，更希望這尊銅像給母校師生不僅是一個懷念，更是一種身為真理人的榮耀。

此外續任真理大學第六任校長的陳奇銘感謝校友總會捐贈此尊銅像，也希望藉由銅像的矗立讓師生緬懷馬偕在此的無私貢獻。

淡水區長巫宗仁表示，淡水鎮在多年前定六月二日為淡水馬偕日，而今天這一座銅像的設立，也是淡水第二座具有紀念性的雕像，第一座是在馬偕街的三角公園，此外今年也是淡水開巷貿易通商160週年，燈火璀璨記錄著昔日滬尾的繁華盛世，更凸顯滬尾的國際化程度，因此這一座馬偕銅像面向淡水河，除了提醒真理大學師生以及校友們重視國際觀的開拓外，同時也號召散居世界各地的真理校友們齊心協力讓真理百年的榮光再顯風華。