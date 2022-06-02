大巨蛋排煙審查被卡在消防署？蔡炳坤：已表達不要卡在一起

台北市柯文哲下午赴議會總質詢，議員徐巧芯關心大巨蛋進度，對此，北市都發局長黃一平指出，對於避難層在地下一樓的認定，營建署沒有意見，也尊重地方建管的認定，但還有煙控的排煙的模擬在消防署做審查，審查委員會還沒有通過，目前仍在等消防署的審議結果。

黃一平指出，台建中心的申請，是做防火避難性能審查，台建中心的委員會審查，時間是去年9月審查過了，但審過後須拿到內政部的行政認可函，認可函內政部一直沒有發，拜訪營建署後了解，原因是對於避難層地下一樓的認定沒有意見，但還有煙控排煙模擬在消防署做審查。

對於何時進行審查，北市體育局長李再立指出，上次審查是5月26日，一個月開一次，下次開會要到6月底，對上次的審查，委員還是有意見。

副市長蔡炳坤表示，已經跟營建署講，一碼歸一碼，既然可以接受地下一樓為避難層，已經明文通知可以接受 ，但接下來應該不用等消防署，他拜訪營建署長時已經表達，不要兩個卡在一起，這樣整個事情都會被耽誤到。

徐巧芯指出，由於明年台北市要辦台灣燈會，原本是以大巨蛋為腹地，她擔心會不會因大巨蛋施工、審查延宕，影響台灣燈會展演？蔡炳坤指出，目前規畫按照既定，用到大巨蛋量體的部分，地下一樓是原住民燈區，但市府會有備案，如果到時候拿不到使照，會改在平面進行，北市有準備備案。