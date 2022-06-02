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平溪三聖宮熱心公益 獲市長贈匾「濟世利人」

觀天下／ 記者李嘉文／平溪報導
平溪區長曾繁盛代表新北市長侯友宜致贈「濟世利人」匾額給三聖宮，感謝廟方長期熱心地方公益。圖／觀天下有線電視提供
平溪區長曾繁盛代表新北市長侯友宜致贈「濟世利人」匾額給三聖宮，感謝廟方長期熱心地方公益。圖／觀天下有線電視提供

平溪區三聖宮建廟至今50多年，是菁桐地區的信仰中心，平時熱心地方公益，今(2)日天平溪區長曾繁盛也代表新北市長侯友宜致贈「濟世利人」匾額給三聖宮，感謝廟方長期熱心地方公益。

平溪區曾繁盛表示，平溪三聖宮廟方平時熱心公益，所以經過公所向市府提報績優宗教團體，於老人共餐的社會福利方面得獎，所以今天代表市長侯友宜來頒「濟世利人」的匾額，感謝三聖宮長期樂善好施，熱心地方上的公益。

三聖宮主委楊明仁表示，三聖宮疫情前初一、十五原本都有在辦共餐，之前都辦到6、7桌，但是後來村里的人較少了，大概辦2、3桌，共餐都會邀請長輩一起來吃飯。

地方宗教文化，是在地居民生活不可缺少的一部分，廟方也表示非常感謝新北市政府對宗教的重視及鼓勵，未來三聖宮也將持續地方共餐等活動，回饋社會，護佑地方居民。

新北市長 平溪 侯友宜

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