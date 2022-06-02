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中和2歲男童案延燒 新北議員批：市府一拖再拖不正面回應

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員張志豪質疑，新北市政府這麼久都不願意正面回應一位喪子之痛的父親，請問市府是慌張了嗎。圖／張志豪提供
新北市議員張志豪質疑，新北市政府這麼久都不願意正面回應一位喪子之痛的父親，請問市府是慌張了嗎。圖／張志豪提供

中和2歲男童恩恩案延燒，新北市議員張志豪質疑，新北市政府這麼久都不願意正面回應一位喪子之痛的父親，請問市府是慌張了嗎？恩恩爸爸很明確，就是要錄音檔，市府卻一拖再拖，更讓人懷疑就是中間出了問題，請市府盡快解釋清楚。

張志豪質疑，新北市政府這麼久都不願意正面回應一位喪子之痛的父親，請問市府是慌張了嗎？既然像您說的，一切按照中央的規定，那就大大方方地把資料拿出來，為什麼拖這麼多天。一下派兩個局長要去拜訪，今天恩恩爸都願意主動上門取件，早上卻突襲直接說資料已寄出，有尊重當事人嗎？

張志豪表示，恩恩爸連市府寄了什麼都不知道，讓大家只感受到，市府想要私下協調、輕輕帶過，早上受訪有兩位局長說明才知道原來只能提供逐字檔，要聽音檔，還要雙方同意，那請問雙方是哪雙方，一方是恩爸爸，一方不就是行政單位嗎？

張志豪指出，恩恩爸爸要的很明確就是錄音檔，市府卻一拖再拖，更讓人懷疑就是中間出了問題，請市府盡快解釋清楚，給恩恩爸爸一個真相，也給基層公務員一個清白。

公務員

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