快訊

還原與新北市府交涉過程 恩恩爸失望：關鍵音檔不給帶走

路透：歐盟官員將與王美花會談 預計聚焦「這議題」

報廢賓士車廂驚見「男腐屍」 車廠老闆7小時後才報警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無疫調難認因公染疫 柯文哲3人不領補助、慰問金

中央社／ 台北2日電
柯文哲回應，他都不符合，且因為很難證明是因公染疫，所以都不會領。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
柯文哲回應，他都不符合，且因為很難證明是因公染疫，所以都不會領。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊蔡炳坤接連染疫，依規定，3人不僅享有7天公假，還可以申請防疫人員染疫補助及公務員慰問金。不過，3人今天都說，不會去領。

柯文哲、黃珊珊及蔡炳坤下午赴台北市議會備詢，國民黨籍議員鍾沛君詢問，公務員感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），可以申請執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助、公務人員執行職務意外傷亡慰問金，或北市府額外提供的補償金，柯文哲是否符合資格。

柯文哲回應，他都不符合，且因為很難證明是因公染疫，所以都不會領。黃珊珊表示，他們都不能證明是因公染疫，所以不能領。蔡炳坤說，國家給的薪水已經夠了，應該要苦民所苦，多去關懷相對弱勢的人，不會領取額外補助。

國民黨籍議員汪志冰質詢時再度問及此事，人事處處長張建智說明，依據公務人員請假規則，公務員只要確診，都會給7天公假，而防疫人員染疫補助或公務員因公傷亡慰問金不是所有人都能領，要染疫跟執行職務有關才行。

張建智指出，公務員申請相關補助時，必須檢具染疫跟執行職務有因果關係的證明，以前可以用疫調資料，但今年沒有疫調了，還在研究可以用什麼方式替代。

黃珊珊補充，像她可能就是在外面被傳染，不是因為執行公務，所以今年沒有疫調後，很難證明，大概就沒有補助或慰問金了。

至於北市府額外提供的補償金，張建智說，這部分去年是動用民間捐款支應，今年鑑於防疫人員都已打滿3劑疫苗，且染疫也是輕症或無症狀，所以4月後染疫的不會再發。

此外，鍾沛君質詢時對中央流行疫情指揮中心5月31日公布的染疫死亡率提出質疑，當時中央表示，初步統計，台灣每百萬人有0.2人死亡，並未高於國際。

柯文哲回應，死亡曲線通常會比確診曲線慢一點，雖然台灣比較奇怪，從發病到死亡時間比較短，但這個統計應該等到疫情趨緩以後再做，數字會不一樣，現在太早統計，會死的還沒死。

公務員 柯文哲 台北市長 黃珊珊 蔡炳坤

延伸閱讀

中央曝致死率比鄰國低？柯文哲：太早統計 會死還沒死

北市議會為染疫死亡者默哀 柯文哲率官員起立

開兒童接種站沒通知 黃珊珊：王必勝說來不及跟北市說

「白痴命令」收掉就好 中央會聽？柯文哲：不會

相關新聞

北市府提供確診公務員補償金？蔡炳坤表態不領取

疫情肆虐以來多人確診，有媒體報導，勞工和公務員請假待遇不同，勞工大多請特休或半薪的普通傷病假，公務員卻有7天年假，北市府...

機車族注意！新北開全國先例 率先試辦機車道區間測速

機車族注意了，新北市首開全國先例，今年6月5日率先在三重區重新橋機車道，由新莊往三重方向，試辦機車道區間測速，時速限制為...

國民黨團建議侯友宜送陳時中助聽器 增加溝通效率

新北市議會今日總質詢，國民黨團批評，中央要設置兒童疫苗接種站都沒有向地方說明，更別提接種站施打率根本不高，認為中央不與新...

發燒友的靈魂人物 他促成這座音樂圖書館的誕生

距今40年前（1982年），位於德國漢諾威附近的飛利浦工廠裡一條生產線上，一排排手掌大小、在燈光下映照出彩虹般光芒的塑膠光碟片首度問世。從此之後，全世界就像是完全無法抵抗般，在短短不到十年間（自1982年起，及至1992年左右，國內黑膠唱片生產線更是陸續被大量淘汰），包括人們聆聽音樂的傳播載體、閱讀報章書刊的排版印刷等媒介，旋都從「類比時代」（Analog Age）全面進入了「數位時代」（Digital Age）。

北市一線防疫津嚴重被拖欠 議員：去年5月至今遲未發齊

疫情延燒多時，台北市一線防疫人員的津貼，中央去年5月至今遲未發齊，甚至拖欠半年，北市議員批中央防疫向前衝、津貼慢慢拖，要...

避免托幼成破口 侯友宜：保母每人發2支快篩

中央宣布0至6歲可免費領5劑快篩，然而議員劉美芳質疑，該政策獨漏保母，且1名保母照顧4名孩子，全市有5500位保母，將影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。