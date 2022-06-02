無疫調難認因公染疫 柯文哲3人不領補助、慰問金

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊及蔡炳坤接連染疫，依規定，3人不僅享有7天公假，還可以申請防疫人員染疫補助及公務員慰問金。不過，3人今天都說，不會去領。

柯文哲、黃珊珊及蔡炳坤下午赴台北市議會備詢，國民黨籍議員鍾沛君詢問，公務員感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），可以申請執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助、公務人員執行職務意外傷亡慰問金，或北市府額外提供的補償金，柯文哲是否符合資格。

柯文哲回應，他都不符合，且因為很難證明是因公染疫，所以都不會領。黃珊珊表示，他們都不能證明是因公染疫，所以不能領。蔡炳坤說，國家給的薪水已經夠了，應該要苦民所苦，多去關懷相對弱勢的人，不會領取額外補助。

國民黨籍議員汪志冰質詢時再度問及此事，人事處處長張建智說明，依據公務人員請假規則，公務員只要確診，都會給7天公假，而防疫人員染疫補助或公務員因公傷亡慰問金不是所有人都能領，要染疫跟執行職務有關才行。

張建智指出，公務員申請相關補助時，必須檢具染疫跟執行職務有因果關係的證明，以前可以用疫調資料，但今年沒有疫調了，還在研究可以用什麼方式替代。

黃珊珊補充，像她可能就是在外面被傳染，不是因為執行公務，所以今年沒有疫調後，很難證明，大概就沒有補助或慰問金了。

至於北市府額外提供的補償金，張建智說，這部分去年是動用民間捐款支應，今年鑑於防疫人員都已打滿3劑疫苗，且染疫也是輕症或無症狀，所以4月後染疫的不會再發。

此外，鍾沛君質詢時對中央流行疫情指揮中心5月31日公布的染疫死亡率提出質疑，當時中央表示，初步統計，台灣每百萬人有0.2人死亡，並未高於國際。

柯文哲回應，死亡曲線通常會比確診曲線慢一點，雖然台灣比較奇怪，從發病到死亡時間比較短，但這個統計應該等到疫情趨緩以後再做，數字會不一樣，現在太早統計，會死的還沒死。