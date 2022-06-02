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影／不滿賊人偷走手機 店家臉書貼文：舉頭三尺有監控

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區許姓男子，上個月28日在中港路一家炒飯店偷得手機逃逸，事後店家發現報警，並將監視器畫面上傳臉書，貼文寫道「舉頭三尺有監控」提醒網友注意。警方受理，於昨天下午，在中華路一段逮捕遊晃中的許男帶回偵辦，警詢後依竊盜、詐欺通緝移送法辦。

據了解，許姓男子（35歲）有多項前科的他，目前無業。上個月28日上午11時24分，他獨自來到新北市新莊區中港一街一家炒飯店內用餐，沒想到吃完炒飯，見後方客桌上放著一支手機，萌生歹念，許男左右張望，趁著店家忙著烹煮之時，伸起右手往後一把抓起手機，旋即放進其隨身側包內起身逃逸。

店家發現桌上手機不見，四處找尋未果，經調閱店內監視器畫面，才知是被許男所偷，氣得報警處理，隨後截錄店內監視器畫面上傳臉書《愛新莊我是新莊人》，並寫到「舉頭三尺有監控好嗎？」「請多多勸他向善吧！」

昨天下午4時許，轄區警巡邏經過新莊區中華路一段，發現許男正在遊晃，警趨前盤查果然就是許男，經查許男不但因詐欺罪被通緝，還涉及上個月31日下午於新莊區和興街網咖竊案，一併帶回偵辦。偵詢時，許男坦承犯下3起刑案，警詢後依竊盜、詐欺通緝等罪嫌移送法辦。

許男偷得手機，快速放進自己側包包內。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
許男偷得手機，快速放進自己側包包內。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
許男於新北市新莊區中港一街一家炒飯店，偷得手機後快步離去。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
許男於新北市新莊區中港一街一家炒飯店，偷得手機後快步離去。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
許男趁隙偷走店家手機，犯案過程全部店內監視器拍下成為鐵證。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
許男趁隙偷走店家手機，犯案過程全部店內監視器拍下成為鐵證。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》

監視器 通緝 竊盜 詐欺

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