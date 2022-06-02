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稽查端午應景食材價格 北市府：未有波動

中央社／ 台北2日電

北市產業發展局今天表示，端午節將屆，5月3日至31日查察端午節相關食材，包含豬肉、糯米、香菇等價格，17處公有市場售販相關食材價格未有波動。

北市府產發局發布新聞資料指出，因應端午節將至，除要求農、漁、畜產及花卉批發市場在節前持續掌握貨源外，並聯繫產地準備足量供貨及嚴格執行監督交易機制。

產發局針對端午節相關食材價格，自5月3日起查察17處公有零售市場，至31日止，豬肉、糯米、香菇、蝦米、粽葉、蛋黃等食材價格未有波動。

產發局表示，北市府物價因應小組日前開會，指示各局處持續監控物價，並因應端午節，由市場處與台北農產運銷公司協調，必要時配合調度貨源，適時釋出大宗蔬菜，平抑菜價，並針對公有市場販售蔬果、漁產等及大賣場的米、麵粉等16項民生用品查價。

產發局指出，經查價蔬果等民生用品，部分物資價格雖調漲，但屬反映成本，將持續查價，如發現涉不法囤積、人為操縱、聯合壟斷等違法狀況，將視個案移送公平會或檢調查處。

產發局表示，因應梅雨季，市場處核定北農提出計畫，將於5月至10月底，陸續釋出長期與短期購貯蔬菜，如蔬菜平均價格較前一週平均價格上漲超過25%，北農將辦理6至10種平價蔬菜供應，平抑菜價。

端午節 北農 北市

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