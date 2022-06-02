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萬大路因捷運施工地層下陷惹民怨 捷運局：已鋪路完成

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市捷運局表示，當時整周下豪大雨，同時有淺盾機作業，導致土壤鬆動，再加上附近自來水剛好發生漏水，多重因素造成路面沉陷，6月2日凌晨銑刨機去把路面刨鋪整平了。圖／北市捷運局提供
北市捷運局表示，當時整周下豪大雨，同時有淺盾機作業，導致土壤鬆動，再加上附近自來水剛好發生漏水，多重因素造成路面沉陷，6月2日凌晨銑刨機去把路面刨鋪整平了。圖／北市捷運局提供

北市萬華區萬大路因配合捷運萬大線施工，道路中央設置圍籬，車輛於兩側行駛，有民眾指控施工導致地層下陷，市府卻未能完善處理，昨日還有騎士疑路不平自摔身亡，工安問題拉警報。北市捷運局說，上周因連日暴雨、自來水管漏水及潛盾機鑽土導致地層些微下陷，現已壓實、刨鋪路面完成。

捷運萬大線施工路段，昨日發生19歲機車騎士疑似車速過快，加上道路不平整自摔身亡，有民眾在5月27日投訴，在捷運萬大線發現地層下陷，捷運局卻只是潦草修理了事，敷衍帶過，使得地層持續下陷，周邊住戶陷入危險中而不自知。

北市議員徐立信現場會勘時發現，地下自來水管線路已經滲漏成瀑布超過6天無人處理，很有可能是地層下陷的主因，捷運局卻不聞不問，這麼重大的疏失，已影響到周邊住戶的生命財產安全。

捷運工程局第二區工程處主任劉振忠說，5月28日就有民眾投訴施工造成地層下陷，當天看到現場會勘，沒發現有坑洞，而是水平下陷，路面稍微不平整，高低差約13公分，機車騎過去稍微有感覺，捷運局發現後當晚就把車道圍起來。

路面下陷原因，劉振忠說，當時整周下豪雨、大雨，同時有淺盾機作業，導致土壤鬆動，再加上附近自來水剛好發生漏水，多重因素造成路面沉陷。今天要做止漏作業，道路部分在放晴後就已經找怪手壓實、壓密，臨時做路面並開放車輛通行，6月2日凌晨銑刨機去把路面刨鋪整平。

除此之外，徐立信也指出，工地環境雜亂無章，民眾目擊雜物亂堆、亂丟，甚至有工人在乙炔鋼瓶旁抽菸，相當危險，附近住戶早就司空見慣，工安問題也成一大隱憂。

劉振忠表示，工地入口旁就是休息區，原則上不用戴安全帽，也能吃飯、抽菸，確實民眾看見會有觀感問題，也已經提醒工地工人，乙炔鋼瓶堆置區周遭2公尺嚴禁煙火，基本上都有保持距離，未來會加強管理 。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

民眾投訴捷運萬大線施工導致路面下陷，多日卻無人處理。圖／北市捷運局提供
民眾投訴捷運萬大線施工導致路面下陷，多日卻無人處理。圖／北市捷運局提供

捷運 地層下陷 北市 萬大線

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