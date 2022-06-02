奧林匹克博物館初估要百億 侯友宜：府層級會再討論

台灣隊近年在奧運成績有目共睹，議員洪佳君今質詢說，目前中華奧會是大樓形式，展覽空間有限，若有博物館展出體育相關文物，運動將不僅是教育意義，也能結合產業帶動商引資。不過體育處初估需耗資百億，建議以BOT建置。新北市長侯友宜表示，奧林匹克博物館落腳新北樂觀其成，會再由府層級人員來討論。

奧運是選手的最高殿堂，台灣在2020東京奧運創下2金4銀5銅最佳紀錄。洪佳君說，不少國家都有奧林匹克博物館，比如東京、北京，甚至瑞士洛桑擁有全球最大的奧林匹克博物館。台灣僅有中華奧會的大樓做展示，但裡面還有行政人員在辦公，並非正式成列地點。

洪佳君指出，中華奧會主席林鴻道、前國際奧會委員吳經國都有意，在台籌設奧林匹克博物館。其中吳經國曾參與多座奧林匹克博物館的建設，多年來也擔任國際奧會文化與奧林匹克遺產委員會主席，手中擁有需多文物，加上吳本身是建築師，盼市府透過招商引資推動。

洪表示，先前林鴻道曾想在蘆洲、三重找，但沒有空地，吳則提出在林口設置，當前最需要的是找地。此外，洪也建議將體育處升格為體育局，增加人力和預算，尤其雙北2025年將合辦世界壯年運動會，每次開會新北只能派處長，明顯矮人一截，難以進行跨市與跨單位協調，不利於新北申辦國際賽事。

侯友宜表示，奧林匹克博物館在新北落腳當然樂觀其成，會再責成府層級人員來協調討論。體育處長洪玉玲說，先前曾與吳經國會面過，依照吳提出的博物館規模，初估需百億經費，全部由政府支應較難達成，因此建議朝BOT方向建置。

因台灣並未舉辦過奧運，洪玉玲說，若比照國外規模，恐怕陳設內容不夠多，且獎牌多在個人手上，這些仍須跟多方交涉。