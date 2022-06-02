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北市府提供確診公務員補償金？蔡炳坤表態不領取

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤。記者徐偉真／攝影
台北市副市長蔡炳坤。記者徐偉真／攝影

疫情肆虐以來多人確診，有媒體報導，勞工和公務員請假待遇不同，勞工大多請特休或半薪的普通傷病假，公務員卻有7天年假，北市府還提供確診公務員3千至10萬元補償金。台北市副市長蔡炳坤今天說，他不會領取補償金，而市長柯文哲上午出席活動被問到補償金，並未回應便走進會場。

台北市議員王欣儀辦公室日前向市府人事處索資顯示，截至今年5月25日，北市府員工共5910人染疫，柯文哲和副市長黃珊珊、蔡炳坤也先後確診，依照公務人員請假規則第4條規定，公務人員因法定傳染病經各級衛生主管機關認定應強制隔離者，給予公假。另外北市府給5910位確診公務員3千至10萬元補償金。

蔡炳坤說，他不會領取，他覺得薪水都是國家給的，要苦民所苦，對他來說每天領薪水都是固定的，生活沒什麼匱乏，反而今天早上都還花了很長時間談紓困問題，社會有很多人需要幫助，除了九大紓困方案外，未來會進一步提出有關紓困的具體幫助，幫助有需要的人。

至於勞工和公務員確診後的待遇不同，有議員認為應該要替勞工爭取權益，蔡炳坤說會，勞動局有做這方面的努力。

公務員 北市 補償金

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