鳳鳴臨時車站花6億只能用5年 新北：改做停車場

鶯歌鳳鳴火車站被畫入桃園鐵路地下化計畫，預計2030年完工，行政院決定先在距離鳳鳴車站預定地600公尺處，打造鳳鳴簡易臨時站，預計2024年11月啟用，不過新北市議員洪佳君說，斥資6.1億餘元蓋建的鳳鳴臨時站只用5年太可惜，盼保留下來做其他運用，新北捷運局長李政安表示，臨時站體部分會做停車場保留，全案尚在規畫中。

洪佳君今日在議會總質詢時提到，鳳鳴臨時站有其特殊性，附近人口越來越多，但只用5年就退場太可惜，想詢問是否有保留下來作地方政府使用的可能性？

洪佳君表示，雖然計畫經費是中央的，但希望新北市長侯友宜能責成市府相關單位研究，拿來做鐵道文化館或其他空間運用，畢竟鳳鳴重劃區的居民都需要公共設施。

民眾劉小姐說，臨時站花費鉅資，若只能用幾年就拆掉，真的相當浪費，希望政府能夠將它改做其他地方建設，讓鶯歌發展更加繁榮。

李政安指出，興建又再拆除確實有點浪費，新北也有去爭取，會留下部分臨時站體設施，設置停車場，目前尚在規畫中，中央也答應進一步研究，會按照議員建議去爭取。

另外，洪佳君也問，在地居民殷殷期盼捷運樹林萬大線的興建，下次能否成功招標。侯友宜說，市府已追加多次預算，還信心滿滿回應「會」。

侯友宜指出，這次好不容易有1家廠商投標，期盼可以順利標出；李政安表示，此次廠商投標會好好把握機會。