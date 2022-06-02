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落後部署？侯漢廷捐設備嘆：政府下單竟不如一小小議員

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員侯漢廷昨天捐贈一台兒童專用HFNC給聯合醫院，侯漢廷說，他捐贈時，得知政府也於5月25日、26日下單訂購，廠商也將陸續發貨。侯今天在臉書提到，他不滿政府的落後部屬，下單竟不如一小小議員。圖／引用自侯漢廷臉書
台北市議員侯漢廷昨天捐贈一台兒童專用HFNC給聯合醫院，侯漢廷說，他捐贈時，得知政府也於5月25日、26日下單訂購，廠商也將陸續發貨。侯今天在臉書提到，他不滿政府的落後部屬，下單竟不如一小小議員。圖／引用自侯漢廷臉書

對於台灣兒童染疫重症死亡率比日韓高，台北市議員侯漢廷昨天捐贈一台兒童專用HFNC給聯合醫院，侯漢廷說，他捐贈時，得知政府也於5月25日、26日下單訂購，廠商也將陸續發貨。侯漢廷今天在臉書提到，他不滿政府的落後部屬，下單竟不如一小小議員，亡羊補牢，盼不再有孩童傷亡。

侯漢廷在臉書提到，他5月20日決定捐贈一台兒童專用HFNC，為守護孩童盡一點心力，購買的當下才懊悔為何不能更早訂貨，或許能幫到更多孩童。隨後聯絡是否有需要的醫院(有醫院反應縱使有設備但人力不足)、聯絡廠商，廠商加急出貨，也耗時十天。

侯說，他終於成功將幼童專用的「經鼻高流量加熱式呼吸加濕器供應系統」及相應導管等設備，送到醫院手上，發揮作用，院方說，這是醫院第一台小兒用的供應系統。

侯漢廷說，完整儀器設備約30萬，他先將本來5月底要付選舉的公車廣告費用挪來，並和廣告公司說容稍晚付款，因為選舉可以等，但孩子的命不能等。也因為今年是選舉年，不敢號召民眾加入、也不敢隨意捐給選區醫院，若有爭議反而不美。

同時他也要求北市府，當前時刻，醫院任何重要儀器設備，應免除一切編制預算、公文、標案、繁瑣流程，只要有需求即刻購買，別讓市府空有預算在手卻花不出去。甚至得知醫護困境，今天也會直接反映給市長。

侯漢廷說，「不為良相，則為良醫」，我非相非醫，但問政「助相」、捐贈「助醫」，盡力幫助更多人，甚至後來得知，政府也於5月25日、26日下單訂購，廠商將陸續發貨。侯說，他不滿政府的落後部屬，下單竟不如一小小議員，亡羊補牢，盼不再有孩童傷亡。

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