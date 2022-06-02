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新北重新橋機車道新莊往三重 區間測速6/5上路

中央社／ 新北2日電

新北警交大今天表示，鑑於重新橋機車道（新莊往三重方向）事故頻繁，經分析事故肇因及碰撞型態，多為未保持安全車距及超速造成追撞事故，規劃於6月5日啟用區間測速。

新北市政府警察局交通警察大隊發布新聞稿指出，新北市計有8處易違規超速路段設置區間平均速率執法設備，其中北宜公路26.2K至32.2K、新店區環河路、台64線中和段、新莊區壽山路、汐止區汐萬路6.2K至11.7K、台64線觀音山隧道、北宜公路19K至23.1K皆已啟動執法。

警方表示，最後一處準備上路執法路段為三重區重新橋機車道（新莊往三重方向），經分析事故肇因及碰撞型態，多為未保持安全車距及超速造成追撞事故，除由交通局完成橋梁系統化標誌整理及破損設施修復，區間設備已於5月31日完成準確度檢定作業，規劃6月5日上路。

警方呼籲，駕駛人應遵守速限依序行駛，如需變換車道或超車，應維持車輛間適當距離，確保安全後再行變換車道或超車，並且隨時注意周遭動態，避免車速過快，導致前方突發狀況來不及反應造成追撞。

車道

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