新北5500名保母 市府將免費發放每人2劑快篩

中央5月底宣布提供長照型機構、托嬰中心等工作人員每人3劑免費快篩試劑，新北市議會國民黨團今天指出獨漏保母；市長侯友宜允諾，將免費發放每人2支快篩給新北5500名保母。

侯友宜今天上午列席新北市議會市政總質詢，中國國民黨籍市議員劉美芳指出，中央最近免費提供5劑快篩給弱勢民眾，以及長照機構、產後護理之家、托嬰中心等單位工作人員每人3劑快篩，卻獨漏同樣照顧幼兒的保母。

劉美芳表示，每名保母平均要照顧4名幼兒，每名幼兒都代表一個家庭，為避免病毒傳播，他們也需要快篩的保護，新北市共有5500名保母，希望市府能提供他們免費快篩。

侯友宜答詢表示，既然中央沒做，在目前新北市快篩試劑還可以調配狀況下，他承諾免費發放保母每人2劑快篩。

不過，國民黨籍市議員邱烽堯認為2劑太少，希望市府能提供5劑；侯友宜回應，目前先給2劑快篩，未來若還有餘量再來補足。