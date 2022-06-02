木柵機廠車來速單日僅229人採檢 6/3將下線
台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨於穩定，PCR及看診需求隨之下降，木柵機廠車來速5月31日更僅有229人掛號採檢，市長柯文哲今天拍板，木柵機廠將在明天下線。
台北市5月疫情嚴峻，市府接連在北士科、木柵機廠與中正紀念堂自由廣場設置車來速篩檢站，除提供民眾PCR採檢外，結合看診、領藥功能。
不過，台北市近日疫情趨緩，前往車來速篩檢站的人流大減，柯文哲今天上午出席「TMS、北流、北藝聯合辦學記者會」前被媒體堵訪時表示，篩檢站需求下降，調整是一定要調整，怎麼調整正在討論。
市府統計，木柵機廠車來速5月31日掛號採檢人數僅229人，是所有防疫急門診及車來速篩檢站中，使用人數最低的篩檢站，因此將在明天退場，讓醫護人力更有效運用。
台北市衛生局表示，將在下午舉行視訊記者會說明疫情現況時，一併宣布相關政策。
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