快訊

桃園以南等19縣市跟進延長遠距教學 各縣市做法一次看

獨家專訪車海榮：南韓史上首位LGBT議員誕生

摩鐵裝針孔爆老闆是檢察官 雄檢：業者配偶是台南地檢署前檢察官

木柵機廠車來速單日僅229人採檢 6/3將下線

中央社／ 台北2日電

北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨於穩定，PCR及看診需求隨之下降，木柵機廠車來速5月31日更僅有229人掛號採檢，市長柯文哲今天拍板，木柵機廠將在明天下線。

台北市5月疫情嚴峻，市府接連在北士科、木柵機廠與中正紀念堂自由廣場設置車來速篩檢站，除提供民眾PCR採檢外，結合看診、領藥功能。

不過，台北市近日疫情趨緩，前往車來速篩檢站的人流大減，柯文哲今天上午出席「TMS、北流、北藝聯合辦學記者會」前被媒體堵訪時表示，篩檢站需求下降，調整是一定要調整，怎麼調整正在討論。

市府統計，木柵機廠車來速5月31日掛號採檢人數僅229人，是所有防疫急門診及車來速篩檢站中，使用人數最低的篩檢站，因此將在明天退場，讓醫護人力更有效運用。

台北市衛生局表示，將在下午舉行視訊記者會說明疫情現況時，一併宣布相關政策。

篩檢站 疫情 北市

延伸閱讀

花蓮慈濟醫院COVID-19一站式服務 老弱婦孺優先

剛從WHA返國 王婉諭PCR陽性：居隔單結束日期居然空白

網友翻出28年前房價 曝當年買這地區的人淨賺3倍

車來速下周轉型！黃珊珊：人車都來速 看診拿藥為主

相關新聞

國民黨團建議侯友宜送陳時中助聽器 增加溝通效率

新北市議會今日總質詢，國民黨團批評，中央要設置兒童疫苗接種站都沒有向地方說明，更別提接種站施打率根本不高，認為中央不與新...

發燒友的靈魂人物 他促成這座音樂圖書館的誕生

距今40年前（1982年），位於德國漢諾威附近的飛利浦工廠裡一條生產線上，一排排手掌大小、在燈光下映照出彩虹般光芒的塑膠光碟片首度問世。從此之後，全世界就像是完全無法抵抗般，在短短不到十年間（自1982年起，及至1992年左右，國內黑膠唱片生產線更是陸續被大量淘汰），包括人們聆聽音樂的傳播載體、閱讀報章書刊的排版印刷等媒介，旋都從「類比時代」（Analog Age）全面進入了「數位時代」（Digital Age）。

卸任北市黨部主委 吳怡農:2024立委選舉 我不會缺席

民進黨台北市黨部主委吳怡農今天卸任，新任主委張茂楠正式上任，預計6月底、7月初將舉辦正式就職典禮。吳怡農今表示，「202...

鳳鳴臨時車站花6億只能用5年 新北：改做停車場

鶯歌鳳鳴火車站被畫入桃園鐵路地下化計畫，預計2030年完工，行政院決定先在距離鳳鳴車站預定地600公尺處，打造鳳鳴簡易臨...

落後部署？侯漢廷捐設備嘆：政府下單竟不如一小小議員

對於台灣兒童染疫重症死亡率比日韓高，台北市議員侯漢廷昨天捐贈一台兒童專用HFNC給聯合醫院，侯漢廷說，他捐贈時，得知政府...

邀YouTuber跨界演出 新北市音樂劇節明天開搶60組套票

邁入第7年的新北市音樂劇節，今年再度與國內專業音樂劇團隊合作，邀請新木音樂x躍演、五口創意有限公司及刺點創作工坊等團隊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。