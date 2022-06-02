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國民黨團建議侯友宜送陳時中助聽器 增加溝通效率

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
國民黨團酸中央，建議侯友宜送陳時中「助聽器」，增加溝通效率。記者張睿廷／攝影
國民黨團酸中央，建議侯友宜送陳時中「助聽器」，增加溝通效率。記者張睿廷／攝影

新北市議會今日總質詢，國民黨團批評，中央要設置兒童疫苗接種站都沒有向地方說明，更別提接種站施打率根本不高，認為中央不與新北溝通，建議送衛福部長陳時中助聽器。新北市長侯友宜表示，當時真的不清楚狀況，若能提早讓地方了解，他們就能做得更周全。

新北市議員陳儀君質詢時詢問，侯友宜是不是嘴巴不夠甜、人脈不夠廣？向高雄市長陳其邁就能每天跟衛福部長陳時中通電話，但新北是不是都找不到人？

陳儀君說，板橋疫苗接種站施打率不高，希望侯友宜打電話去給王必勝溝通一下，讓對方知道第一線情形。

市議員劉美芳提到，新北在5月25日上午宣布只要65歲以上長者施打疫苗就可以獲得2劑快篩試劑，中央在下午宣布也要送2劑，陳時中說因為這有時效性問題，引發議論，雙方溝通可能有問題，認為陳時中可能有重聽問題，建議替他買助聽器。

侯友宜回應，有問題時，他會親自打給陳時中，另外事務官體系的聯繫，陳潤秋也都會向中央反映，他還是一句話，中央、地方一起做，新北一定會替中央做到位。

侯友宜指出，中央要來板橋設置接種站，他真的不知道，若有這種政策，應該先讓新北知道，市府才好因應配合，他還提到，昨天的施打率是真的不高。

侯友宜說，新北還是會將這些當成善意，但如果能讓地方更了解，施打作業就會更周全。

新北市長 侯友宜 陳時中

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