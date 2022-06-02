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關GPS躲追查 深夜偷運廢液面臨1500萬罰款
日前新北市一廢棄物清運業者，因不法承攬廢棄物及廢液清除業務，為躲避環保局追查行蹤，刻意關閉GPS車機在深夜進行清運工作，新北市環保局接獲民眾通報後跟監破獲不法行為，業者將面臨最高5年徒刑、最高1500萬元罰金。稽查人員在現場埋伏時發現一旁工廠飄出焚燒異味，進而一舉破獲違章工廠鋼鐵鑄造，雙雙遭到法辦。
新北市環保局接獲線報，林口山區有不法廢棄物清除業者承攬廢棄物及廢液清除業務，有汙染環境之虞，經環保局與警察局跟監埋伏，於前日業者清運回廠時進場破獲。
環保局表示，清運業者辯稱載運廢液是由中部某工廠運回廠區暫置，後續將運往合法處理場所，惟業者未領有廢棄物清除許可證，亦無法提供合法去向證明文件，環保局依違反廢清法移新北地檢署偵辦，業者面臨最高5年有期徒刑，併科最高1500萬元罰金，違法清除車輛依法扣留。
環保局說明，本案業者前往載運廢棄物時，會刻意將規定裝設的GPS關閉或調派其他業者車輛，使環保局難以掌握其行蹤，且作業地點隱身林口山區，查緝相當困難，除依法移送業者外，亦將嚴格要求業者妥善處理廠內堆置之廢棄物，避免造成環境二次汙染。
另外查緝過程中，稽查人員觀察一旁鐵皮屋傳來縷縷黑煙，前往稽查查獲違章工廠正將灰鐵及焦煤放入高達2層樓的熔爐，以高溫熔解方式進行鋼鐵鑄造。經查該工廠前已因違反空汙法遭停工，趁夜晚偷偷開工違反空汙法規定，工廠負責人面臨最高3年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。
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