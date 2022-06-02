因應都更需求 新北住都中心招募20位第一線輔導人員

為擴大推動效能以因應龐大的都更需求，新北住都中心從5月23日起試辦「好夥伴」計畫，專案招募20名與中心理念相同的第一線都更人員，代表中心深入更多老舊社區，並依推動階段適時提供獎勵金。招募計畫預計6月17日截止，迄今已有多名民眾洽詢，有意願的民眾可透過官網或電洽了解詳細內容。

根據新北住都中心統計，截至上月為止，「都更重建法令說明會」、「15人連署社區說明會」、「里長說明會」總計已舉辦234場，服務高達2.85萬人次，透過介紹新北市府的多元都更策略、都更基本知識，協助許多社區住戶跨出都更整合的第一步。

由於民眾需求熱烈，中心需要招募輔導人員一同進入社區，因此廣邀對推動都更有熱忱的好手；為體恤夥伴的服務辛勞，社區與中心正式簽約後，履約過程中每一階段好夥伴都可向中心申請獎勵金。

新北住都中心副執行長錢奕綱表示，「好夥伴」計畫重視與社區住戶建立良好信任關係，解決重建過程中面臨的各種難關，以中心與好夥伴組成的合作團隊接受社區委託，從規畫、融資、興建、完工到交屋，全程協助至成果備查。按照地緣性分配進入社區後，夥伴會即時與中心討論住戶需求與解決方案，在各個都更階段一路陪伴社區。