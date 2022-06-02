快訊

超划算贖身？文華東方繳1.3億給北市 結清價值16億容積

蘇揆宣布6日啟動第二波快篩實名制 遊民、獨居老人免費發5劑

好市多最夯神物網購「冒新規定」他傻眼 內行狂人：租倉庫放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應都更需求 新北住都中心招募20位第一線輔導人員

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北住都中心「好夥伴」計畫招募20名與中心理念相同的第一線都更人員進入社區服務。圖／新北住都中心提供
新北住都中心「好夥伴」計畫招募20名與中心理念相同的第一線都更人員進入社區服務。圖／新北住都中心提供

為擴大推動效能以因應龐大的都更需求，新北住都中心從5月23日起試辦「好夥伴」計畫，專案招募20名與中心理念相同的第一線都更人員，代表中心深入更多老舊社區，並依推動階段適時提供獎勵金。招募計畫預計6月17日截止，迄今已有多名民眾洽詢，有意願的民眾可透過官網或電洽了解詳細內容。

根據新北住都中心統計，截至上月為止，「都更重建法令說明會」、「15人連署社區說明會」、「里長說明會」總計已舉辦234場，服務高達2.85萬人次，透過介紹新北市府的多元都更策略、都更基本知識，協助許多社區住戶跨出都更整合的第一步。

由於民眾需求熱烈，中心需要招募輔導人員一同進入社區，因此廣邀對推動都更有熱忱的好手；為體恤夥伴的服務辛勞，社區與中心正式簽約後，履約過程中每一階段好夥伴都可向中心申請獎勵金。

新北住都中心副執行長錢奕綱表示，「好夥伴」計畫重視與社區住戶建立良好信任關係，解決重建過程中面臨的各種難關，以中心與好夥伴組成的合作團隊接受社區委託，從規畫、融資、興建、完工到交屋，全程協助至成果備查。按照地緣性分配進入社區後，夥伴會即時與中心討論住戶需求與解決方案，在各個都更階段一路陪伴社區。

都更

延伸閱讀

新北泰山區6旬男墜橋身亡 警調查釐清死因

新北寄出通聯紀錄給恩恩父親 音檔不能公開

新北／天吉屋東京醬油拉麵雙品 麵飯雙享美味飽足

新北雙減 供需鈍化

相關新聞

發燒友的靈魂人物 他促成這座音樂圖書館的誕生

距今40年前（1982年），位於德國漢諾威附近的飛利浦工廠裡一條生產線上，一排排手掌大小、在燈光下映照出彩虹般光芒的塑膠光碟片首度問世。從此之後，全世界就像是完全無法抵抗般，在短短不到十年間（自1982年起，及至1992年左右，國內黑膠唱片生產線更是陸續被大量淘汰），包括人們聆聽音樂的傳播載體、閱讀報章書刊的排版印刷等媒介，旋都從「類比時代」（Analog Age）全面進入了「數位時代」（Digital Age）。

關GPS躲追查 深夜偷運廢液面臨1500萬罰款

日前新北市一廢棄物清運業者，因不法承攬廢棄物及廢液清除業務，為躲避環保局追查行蹤，刻意關閉GPS車機在深夜進行清運工作，...

民眾黨指大巨蛋是馬、郝爛攤子 蔣萬安：政治操作

針對民眾黨指大巨蛋是台北市前市長馬英九和郝龍斌2人留下的爛攤子。立委蔣萬安今表示，當初市長柯文哲喊「五大弊案」，讓大巨蛋...

國民黨團建議侯友宜送陳時中助聽器 增加溝通效率

新北市議會今日總質詢，國民黨團批評，中央要設置兒童疫苗接種站都沒有向地方說明，更別提接種站施打率根本不高，認為中央不與新...

因應都更需求 新北住都中心招募20位第一線輔導人員

為擴大推動效能以因應龐大的都更需求，新北住都中心從5月23日起試辦「好夥伴」計畫，專案招募20名與中心理念相同的第一線都...

三重百日草花海盛開 吸引黃頭扇尾鶯、褐頭鷦鶯齊聚

新北三重幸福水漾公園現已花海盛開，不但吸引黃頭扇尾鶯及褐頭鷦鶯前來，也有不少攝影愛好者及出遊民眾前來取景，各類鳥的清脆叫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。