新北寄出「恩爸」申請資料 錄音檔涉個資僅給逐字

新北市中和2歲男童「恩恩」染疫過世，恩恩爸爸申請調閱求救苦候81分鐘通聯等紀錄，但婉拒和市府代表見面。市府今天說，早上9時寄出資料，錄音檔因涉及個資，以逐字稿提供。

新北市衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清上午列席新北市議會市政總質詢前一同接受媒體聯訪。

陳潤秋說，針對恩爸向衛生局、消防局申請的資料已備妥，其中包括通聯紀錄、橫向聯絡，至於恩爸要求的與119通話內容則提供逐字稿。

陳潤秋表示，原本和恩爸約好，由她和消防局長黃德清一同前往新竹，當面提供並說明資料，但恩爸有其他考量，希望能先看到資料，因此今天早上9時以雙掛號方式寄出。

黃德清說明，恩爸一直提到的錄音檔，是提供逐字的譯文內容代替；119報案電話涉及個資問題，過去除司法單位調閱，一般碰到類似陳情案件，都是經雙方當事人即打電話的人與受理人同意下，在現場聽取。

黃德清強調，如果恩爸有疑慮而需要想要聽取，會派專人提供資料讓他當面聽取，但錄音檔涉及個資問題，不宜公開。

新北市長侯友宜在即將開議前3分鐘才抵達議會，面對媒體大批媒體追問，他僅簡短回應，會盡全力提供相關資料給恩爸，一切以家屬的需求為主。