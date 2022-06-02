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民眾黨指大巨蛋是馬、郝爛攤子 蔣萬安：政治操作

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
針對大巨蛋議題，蔣萬安表示，當初柯喊「五大弊案」讓大巨蛋延宕8年，現在看起來就是政治操作，市府還得自己收拾爛攤子。圖／聯合報系資料照
針對大巨蛋議題，蔣萬安表示，當初柯喊「五大弊案」讓大巨蛋延宕8年，現在看起來就是政治操作，市府還得自己收拾爛攤子。圖／聯合報系資料照

針對民眾黨指大巨蛋是台北市前市長馬英九和郝龍斌2人留下的爛攤子。立委蔣萬安今表示，當初市長柯文哲喊「五大弊案」，讓大巨蛋延宕8年，現在看起來就是政治操作，市府還得自己收拾爛攤子。

台北市政府與遠雄大巨蛋，對於權利金的爭議告一段落，過去北市府抨擊大巨蛋興建營運竟然零權利金，民眾黨質疑過去前台北市長馬英九，任內簽下大巨蛋零權利金不平等條約，「國民黨台北市長參選人蔣萬安難道要視而未見？」

蔣萬安今天出席萬華端午節活動前受訪時說，大巨蛋延宕8年空轉虛耗，當時大張旗鼓喊五大弊案，現在看起來就是政治操作，甚至市府還要自己爛攤子自己收。

蔣萬安表示，如果大巨蛋工程沒有延宕，創造出來的整體經濟效益、周邊商機，甚至市民朋友使用場館的權益，早就可以讓大家共享，這場鬧劇之後，真正的輸家還是台北市民，他們希望看見的是爭議盡快落幕，趕快完成最後一里路，讓市民朋友可以有優質場館使用。

另外，行政院昨晚舉辦「深化台美經貿關係重大成果」記者會，雙方正式公布「台美21世紀貿易倡議」，台美將啟動11個項目的談判，首次會議將於6月底在美國華府舉行。蔣萬安批評「沒看見實質內容」、「這只是大內宣」，雙方官員簽字沒有法律約束力，大家關心的降低關稅、貿易自由化等課題，都沒有詳實內容。

台北市長 大巨蛋 蔣萬安

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