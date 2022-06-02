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三重百日草花海盛開 吸引黃頭扇尾鶯、褐頭鷦鶯齊聚

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
幸福水漾公園百日草花海已盛開，吸引民眾前往拍照留念。圖／新北高灘處提供
幸福水漾公園百日草花海已盛開，吸引民眾前往拍照留念。圖／新北高灘處提供

新北三重幸福水漾公園現已花海盛開，不但吸引黃頭扇尾鶯及褐頭鷦鶯前來，也有不少攝影愛好者及出遊民眾前來取景，各類鳥的清脆叫聲及花海芬芳香氣，交織出難得一見自然美景，讓公園相當熱鬧。

隨時序來到夏季、天氣放晴，黃頭扇尾鶯與褐頭鷦鶯也悄悄來訪位於三重的幸福水漾公園百日草花海，體型嬌小佇立於花朵之上，展現魅力「鶯」姿，吸引許多攝影愛好者前來取景。

高灘處說，過去就在整片新北大都會公園種植面積1公頃多的百日草花海，近來都已經盛開綻放，猶如嫁紗裙襬拖曳在草地上，而因為百日草第一朵花開在頂端，側枝頂端開花比第一朵開的更高，所以又得名「步步高」。

花海盛開後，黃頭扇尾鶯與褐頭鷦鶯在此築巢，並常佇立於第一朵花朵，唱著「咕哩、咕哩」、「滴、滴、滴」的清脆音樂，是自然的交響樂，百日草與「鶯」姿的可愛呈現，令人心動與會心一笑，高灘處邀請民眾把握賞花最佳時刻，與幸福戀人一起來感受鳥語花香。

高灘處說，防疫期間仍須落實相關防疫措施，要前往的民眾可搭乘機場捷運至三重站下車，並步行往重新市集方向；自行開車或騎車的民眾則可到重新橋南北側停車場、幸福水漾停車場停放，再步行抵達。

黃頭扇尾鶯與褐頭鷦鶯來訪幸福水漾公園百日草花海，吸引許多攝影愛好者前來取景。圖／新北高灘處提供
黃頭扇尾鶯與褐頭鷦鶯來訪幸福水漾公園百日草花海，吸引許多攝影愛好者前來取景。圖／新北高灘處提供
幸福水漾公園百日草花海已盛開，吸引民眾前往拍照留念。圖／新北高灘處提供
幸福水漾公園百日草花海已盛開，吸引民眾前往拍照留念。圖／新北高灘處提供
幸福水漾公園百日草花海已盛開。圖／新北高灘處提供
幸福水漾公園百日草花海已盛開。圖／新北高灘處提供
百日草花海又稱步步高，一朵比一朵高。圖／新北高灘處提供
百日草花海又稱步步高，一朵比一朵高。圖／新北高灘處提供
幸福水漾公園百日草花海已盛開，各種鳥類展翅飛翔於花海。圖／蘭亞佶提供
幸福水漾公園百日草花海已盛開，各種鳥類展翅飛翔於花海。圖／蘭亞佶提供
幸福水漾公園百日草花海已盛開，吸引蜜蜂來花海採蜜。圖／新北高灘處提供
幸福水漾公園百日草花海已盛開，吸引蜜蜂來花海採蜜。圖／新北高灘處提供

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