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議員催汐東線進度 新北：中央核定後就可招標

中央社／ 新北1日電
新北捷運汐東線遲遲未核定引議員不滿。圖／新北市捷運局提供
新北捷運汐東線遲遲未核定引議員不滿。圖／新北市捷運局提供

新北捷運汐東線遲遲未核定引議員不滿，新北市長侯友宜盼中央能儘速核定；新北市捷運工程局長李政安表示，9月可望提前完成基本設計，只要中央核定就可以招標及發包施工。

新北市議會市政總質詢今天由國民黨團接手登場，下午場面溫馨，侯友宜細數下屆不參選連任的資深議員黃林玲玲及鄭戴麗香的問政表現，肯定她們對地方建設的貢獻。議員林金結質詢前特別送上雞精，希望歷喪母之痛且持續接受質詢的侯友宜能好好補一補。

議員白珮茹質詢時質疑中央遲遲未核定捷運汐東線，讓地方多年來痴痴地等，就如同飛機起飛前，因為等不到基隆市上機而無法起飛，尤其是基隆線要等到年底才會完成環評報告，這將讓汐東線要再空等半年以上，籲市府應成立小組實質推動。對此，侯友宜表示，希望中央能儘速核定汐東線並發包施工。

李政安表示，汐東線（汐止民生線一期）綜合規劃已獲交通部審核通過，新北也應交通部要求在5月27日提交修正案給交通部核轉行政院審議。為儘速推動汐東線，在綜規案送審同時已進行基本設計，預定9月就可完成期末報告，只要行政院核定綜規案後就能展開招標及發包施工。

李政安表示，經雙北和基隆協商獲共識，汐東線和基隆線採相同機電系統，和基隆線共軌及機廠規劃部分，汐止區公所站、汐科站將採共構、樟樹灣站兩線分構但相互連通；汐東線將自東湖站延伸舊宗站，預留未來銜接環狀線東環線的介面及空間。

新北市長 基隆 侯友宜

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