北市5月跌破250萬人 副市長減1人議員減2席

台北市近年人口數下滑，九合一大選將在11月26日登場，據台北市民政局統計，截至5月31日止，台北市扣除原住民人口數後區域人口數為245萬3645人，已跌破250萬人，以此推算，士林、北投選區及松山、信義選區將各減少1席議員席次。

受疫情影響，北市民政局今年3月初預估北市人口在5月將跌破250萬關卡，不只北市3位副市長將減少一人，年底九合一選舉第一選區（士林、北投區）已確定減少1席議員，第三選區（松山、信義區）也要減少1席。

市選舉委員會指出，依照公職人員選舉罷免法規定，以選舉投票月（11月26日）前6個月人口數為計算基準，確定席次名額的時間點為今年5月底。因此應選席次仍要以中央選舉委員會依據內政部資料計算，在8月18日寄出的選舉公告為準。

北市人口近年來急速下滑原因，一部分受疫情影響，不少人在海外沒回國，據戶籍法規定，2年內沒回國就會被除籍，從2021年底至2022年2月就少了1萬9436人，其中1萬4594人是被除籍，約占75％。

據地方制度法規範，直轄市區域議員名額計算方式，為直轄市人口扣掉原住民人口後，若超過200萬人口，就會從55席次算起，每10萬人口增加1席次，不得超過62席次。

以此推算，台北市這次區域議員應選席次將較上屆減少2席，剩下59席，而減少的選區將為人口數下滑最快的第1選區（士林、北投區）及第3選區（松山、信義區）。若未來跌破240萬，中正萬華選區也將減少一席。