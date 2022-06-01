疫情下防止家暴更加困難 新北三合一計畫跨局處救援

疫情持續發展讓社會上防止家暴工作增添不少困難，許多受暴者因疫情影響而難就業及生活，亦有兒童受爆者因居家學習而無法求助或被拒絕訪視，新北社會局除續推先前「三合一」計畫，提供受暴者居住、就業及子女照顧外，也跨局處合作，如與警方破門等，盼在疫情下也能保護不打折扣。

國內疫情延燒，社會上受暴婦女、兒少、老人，甚至寵物的救援和保護也因而變得更困難，新北家防中心主任許芝綺今於市政會議專題報告指出，新北去年的家暴通報案件已達2萬3553件，他們在求助、庇護、就醫、重新就業、獨立生活、照顧子女的壓力更勝疫情發生前。

許芝綺表示，新北先前全國首創協助婦女就業、居住及子女照顧一次到位的「婦女增能三合一」計畫，結合各局處發展較完整的庇護資源，讓被害婦女可以在居住、就業和未成年子女照顧獲得支持，進而獨立生活。

許芝綺指出，新北許多家暴通報數都為婦女，在經濟上較難獨立自主，因此常無奈返回受暴環境，平均要往返經歷5至7次，才可能真正脫離暴力環境而尋求自立，「三合一」方案全台首創由政府跨部門與民間整合，增加租屋補助、中途之家、自立房舍、安親及托育費用補助、職業媒合等，協助受暴婦女和子女早日自立生活，重建新家。

許芝綺提到，疫情下的暴力防治更為艱難，像兒童及少年若受虐因為不到校難以自行對外求助，部分家長更以防疫為由拒絕社工訪視，因此，涉及生命安全危險的案件更需要社會局及警察局聯手救援，2年多來，社工和警察已經啟動9次破門，救援兒少於危難；另外也與教育局合作增強學生及家長辨識網路風險，以因應數位世代潛藏的散佈私密照等性別暴力受害風險等，積極保護市民提供更完善服務。

新北市長侯友宜表示，營造安居新北市的首要目標便是市民的安全，即使在疫情嚴峻的考驗下，家庭中的兒少、老人、婦女甚至寵物的安全保護都不容折扣，希望匯聚更多資源協助受暴者。