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北市5月人口數跌破250萬人 議員席次將減2席

中央社／ 台北1日電
台北市景。聯合報系資料照片／記者楊正海攝影
台北市景。聯合報系資料照片／記者楊正海攝影

九合一大選將在11月26日登場，不過台北市民政局統計，截至5月底，台北市人口數跌破250萬人，以此推算，士林、北投選區及松山、信義選區將各減少1席議員席次。

依據地方制度法規定，直轄市人口扣除原住民人口若超過200萬人，區域議員席次最低55席，每10萬人口可再增加1席，最高不得超過62席；台北市2018年扣除原住民人口後約有266萬人，共有61席區域議員。

2022年九合一大選將在11月26日登場，依照公職人員選舉罷免法第38條第2項規定，選舉名額將以選舉投票月前第6個月底的戶籍統計人口數為準，而依據台北市民政局統計，截至5月31日，台北市扣除原住民人口後有245萬3645人。

以此推算，台北市這次區域議員應選席次將較上屆減少2席，剩下59席，而減少的選區將為人口數下滑最快的第1選區（士林、北投區）及第3選區（松山、信義區）。

台北市選舉委員會副總幹事余淑𡝮接受媒體電訪強調，確切應選席次仍要以中央選舉委員會依據內政部資料計算，在8月18日寄出的選舉公告為準。

台北市選舉 原住民

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