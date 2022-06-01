陳智菡說法遭質疑 柯文哲：發言人的事發言人回答

北市府發言人陳智菡日前指蔡總統「暗崁」重要防疫資訊，遭議員苗博雅質疑虛構故事。台北市長柯文哲表示，發言人的事發言人去回答，他怎麼落魄到變發言人的發言人。

柯文哲今天下午前往博嘉實驗國小視察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種情況後接受媒體聯訪，對於陳智菡說法引發苗博雅質疑虛構故事表示，發言人的事就發言人去回答就好了，他怎麼落魄到變成發言人的發言人，「叫市長來當發言人的發言人，這不是很奇怪嗎。」

陳智菡日前在臉書發文表示，「四月份疫情再起時，總統在官邸召集了防疫會議，邀集桃園市長鄭文燦與高雄市長陳其邁 Chen Chi-Mai等多位綠營首長，當時疫情已經升溫的台北市柯文哲市長與新北侯友宜市長卻都沒有受邀，事後總統也沒有告知雙北，指揮中心內部早已評估疫情即將大規模爆發」。

陳智菡在臉書指出，北市不需要特別的關心或差別待遇，公平、一致即可，如果蔡總統真的視民如子，就不會把如此重要的防疫資訊「暗崁」（將好東西或好處私藏），草菅人命，讓數百萬的台灣人民被不公平對待、被拋下。

社民黨籍台北市議員苗博雅為此透過書面質詢衛生局，要求說明蔡總統到底有無對台北市隱匿防疫資訊等；衛生局以公文回覆，自中央流行疫情指揮中心成立以來，重大防疫政策皆透過防疫記者會公開說明並函文至地方政府。

苗博雅昨天在市政總質詢上進一步要求衛生局長黃世傑當面說明，黃世傑回應「不知道隱匿什麼」，柯文哲則提議由陳智菡回答，不過苗博雅未讓陳智菡說話，而是要求1週內以正式公文回覆。