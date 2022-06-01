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我的幸福時光－我們這一家 永和兒童創意繪畫比賽開跑
為激發兒童藝術創作，新北永和區公所辦理「2022永和區兒童創意繪畫比賽」，獲獎者可獲禮券、獎狀及獎品，比賽即起徵件至6月30日止，有興趣的孩童可免費索取圖畫紙報名。
永和區公所說明，「2022永和區兒童創意繪畫比賽」以「我的幸福時光－我們這一家」為主題，邀請居住或就讀永和區幼兒園及國小的孩童們發揮創意及觀察力，透過畫筆分享與家人的幸福時光。
這次比賽即日起開放徵件至6月30日截止，活動對象分為幼兒園、低年級、中年級及高年級等4組，每組將選出金牌獎10名、銀牌獎20名、銅牌獎30名與優選獎40名；另選出各組入選作品的「網路人氣王」票選活動，得獎者可獲得獎狀及豐富獎品；活動結束後，公所也會於線上展出得獎畫作。
永和區公所表示，有興趣者可透過學校或至永和區公所、新北市副議長陳鴻源服務處、中嘉寬頻新視波免費索取圖畫紙，或上公所粉專及官網查詢。公所補充，活動自107年起已連續舉辦5年，每年都有不同的繪畫主題，徵件數也逐年創新高，去年更吸引超過3000名學童共襄盛舉。
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