鶯歌光明橋主橋改建完成 5日起改回主橋通行

鶯歌區光明橋為達25年防洪水位規畫而改建，目前主橋橋體施作完成，將於5日開放通行，原便橋則於2日起夜間封閉，也就是2日至4日將全線封閉，橋的整體規畫預計7月底全部完工，請用路人小心駕駛並配合交管。

政府近來推動「鶯歌溪排水治理計畫」，發現以光明橋因橋梁長度、梁底不足，沒達到未來10年至20年的防洪標準水位，因此從去年12月開始改建，以改善防洪不足。

新工處說明，光明橋橫跨鶯歌溪，位於鶯歌永明街上，緊鄰著國光街和國華路，因建造年代已久，為「鶯歌溪排水治理計畫」優先改善之橋梁，改建後的梁底高度以鶯歌溪25年防洪水位規畫，將整體橋梁高程抬升，提高防洪能力及耐震安全。

新工處表示，主橋橋體已施作完成，將於6月5日開放通行，原交維便橋自6月2日夜間封閉後不再開放通行，將拆除並進行主橋兩側排水溝和路燈工程，預計7月底可以全部完工，整座橋在2至4日也將全線封閉，請用路人小心駕駛並配合現場交管改道行駛。