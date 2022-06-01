淡水古蹟博物館端午巡禮 首發獨木舟遊古蹟
端午節即將到來，划龍舟是節慶重要活動，不過新北市立淡水古蹟博物館與淡江大學合作開發全新導覽模式，推出淡水河上走讀新模式端午節限定版首發團「獨木舟遊古蹟」，不但有濃濃的過節氣氛，還能在淡水河上感受淡水開港設關160周年的盛況。
淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，端午連假推出首發團，預計在6/4(六)、6/5(日)舉辦「港動淡水文化行旅－獨木舟遊古蹟」。有別於以往在陸上的走讀路線，這次特別安排在淡水河上划獨木舟、遠眺沿岸的古蹟群及遺址，並由淡江大學歷史系副教授李其霖全程解說，體育事務處助理教授陳文和及專業戒護員擔任航運技術指導，讓民眾以難得的視角來深入欣賞淡水的地景與文化風貌。
館長黃麗鈴表示，今年是淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年，因此搭配年度主題及文化節慶推出的特色文化活動，而這2場次的活動共二十多個名額都在開放之後秒殺額滿，而古博館也預告今年七月也還會有四個場次的河岸水上巡禮的文化導覽活動，也請民眾密切注意淡水古蹟博物館的活動訊息。
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