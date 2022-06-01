中央突抽1.8萬劑給接種站 新北盼重要政策跟地方打招呼

中央今在新北板橋車站開設兒童BNT接種站，抽走原本要被給新北的1.8萬劑疫苗。新北副市長劉和然說，若不夠中央應該要補發，不過這次問題不是疫苗缺不缺，而是學校行政作業要先啟動，中央若有重要的政策跟地方打招呼、交代一下，新北都會配合。

劉和然表示，這次疫苗是分批次配發，並由衛生局、教育局、學校及醫療院所每日召開調配會議，越早有明確到貨數量，行政安排就會越順暢，前三批疫苗已經配發到新北市，不過第四批有1.8萬被抽走，中央說不夠會補。

劉直言，「不夠中央也應該要補發」，但這次不是疫苗缺不缺，而是學校行政作業要先啟動，中央若有重要的政策跟地方打招呼、交代一下，新北都會配合。另外，大型接種站開設後，預計端午連假後6月6日到6月10日的校園疫苗量都要再調整。

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