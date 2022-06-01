汐止保長坑營區成產業專區 地方樂見其成

汐止區大同路三段的汐止保長坑營區都市計劃變更公開展覽前座談會，今(1)日在汐止區公所四樓舉行，針對五千坪的保長坑營區，未來打算變更為產業專區，地方表示樂見其成，但也希望能有空間，做為公園、運動休閒使用。

新北市城鄉發展局科長鄭博仁表示，如果沒有其他規劃，那麼新北市政府會來做其他檢討活化利用，目前以這塊基地來說就希望朝產業發展，來帶動汐止產業轉型。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，居住在保長坑營區旁，從之前營區一個營五百多人訓練所，到後來憲兵使用，再到目前消防局做為訓練中心，就和居民一樣感受很深，對於要發展生技產業，樂見其成，認為對於地方發展有幫助，但還是希望能夠將地方需求納進去。因為，沒有公園，現在老人家都要到防汛道路運動休閒，只是有幾層樓落差，坐輪椅的長輩根本沒辦法去，所以，希望能夠有公園規劃。

保安里長蘇忠吉說，大同路三段保長坑營區原本的使用分區是機關用地，這次很感謝市政府跟軍備局能夠辦這場的座談會，檢討土地使用分區，未來希望在變更之後的土地的公共設施能保留公園綠地、停車場的用地，以及保安里活動中心，更希望在這塊大約五千坪左右的土地上，能夠設立國民運動中心。