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科技部攜手「食」力結盟 建造國際飲食科技生態圈

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
輔仁大學兼任教授楊馥如（左起）、弘陽食品董事長謝奇峯、科技部產學及園區業務司司長許增如、扶田資本林耕弘、一週二次蔬食創辦人暨執行長劉千瑞、工研院產服中心執行長陳立偉，共同啟動「餐桌上的永續轉型及循環新商機」主題式論壇。圖／科技部提供
輔仁大學兼任教授楊馥如（左起）、弘陽食品董事長謝奇峯、科技部產學及園區業務司司長許增如、扶田資本林耕弘、一週二次蔬食創辦人暨執行長劉千瑞、工研院產服中心執行長陳立偉，共同啟動「餐桌上的永續轉型及循環新商機」主題式論壇。圖／科技部提供

科技部今天在台南沙崙智慧綠能科學城Taiwan Tech Arena（TTA）南部據點，展開「餐桌上的永續轉型及循環新商機」主題式論壇，攜手國內首家農食餐飲科技創投及加速器Foodland Ventures扶田資本、弘陽食品、一週二次蔬食等企業專家，與新創Showcase焦點對談，構築國際餐飲農食科技生態圈的未來樣貌。

活動更安排餐飲科技新創展演促成企業與新創的交流鏈結。其中同為TTA團隊的矽谷新創Lypid活優科技，展示獨有專利技術植物油脂，讓植物性肉品有著彷彿真肉的口感與油質樣態，近日方完成400萬美金種子輪募資。另外，來自新加坡的Crust Group將桌下剩食轉變為桌上聖食，釀造多元環保飲品。活動同時邀請飲食作家暨輔仁大學兼任教授楊馥如，探討歐洲與台灣飲食新趨勢，傳遞「食材零廢棄」的嶄新態度。TTA 南部據點本季以「潔淨循環」為主軸，期望整合加速器、新創與大企業共構，以大帶小共創商機，加速解決轉型課題，助益環保、永續與商機多贏的國際創新生態圈。

活優科技資深品牌與商業開發部邱楷雯（右）向科技部產學及園區業務司司長許增如等來賓，介紹全球首創的高熔點植物油脂及食材應用。圖／科技部提供
活優科技資深品牌與商業開發部邱楷雯（右）向科技部產學及園區業務司司長許增如等來賓，介紹全球首創的高熔點植物油脂及食材應用。圖／科技部提供

輔仁大學 矽谷

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