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石門「粽寶」遭破壞 公所搶修並籲愛惜

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區肉粽造型吉祥物「粽寶」遭到破壞，而意像手中端起的盤子上空無一物，區公所已經請廠商進行修復。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區肉粽造型吉祥物「粽寶」遭到破壞，而意像手中端起的盤子上空無一物，區公所已經請廠商進行修復。 圖／紅樹林有線電視提供

到了粽飄香的端午佳節，不少民眾都會來到以肉粽最為出名的石門區來遊玩，不過位在十八王公廟前的肉粽造型吉祥物「粽寶」卻遭到破壞，而意像手中端起的盤子上空無一物，目前區公所已經請廠商進行修復，讓粽寳恢復以往樣貌，繼續做石門肉粽的最佳代言。

石門區長林俊宏說，乾華海濱廣場在110年竣工，可以欣賞漂亮的海景、大橋與一旁的風力發電風車旋轉，甚至是可以到知名的十八王公廟參拜，到了假日人潮更是絡繹不絕，不過上週末廣場上的吉祥意象，卻因為人來人往拍照打卡出現了破壞的情況。

在廣場上端著肉粽的可愛粽寶，一直都是相當有人氣的拍照意象，尤其十八王公附近也有很多知名的肉粽店家，粽寶的佇立就像是一個活招牌，為石門的特產肉粽打廣告，沒想到如今粽寶手上的肉粽竟然被扯下，只剩下空盤，為此公所小編只好作圖為粽寶掛上兩行淚，希望大家不要拿走他的肉粽。

石門區長林俊宏表示，其實粽寶的身高大約就在一般人胸口或肩膀的位置，研判可能是民眾拍照時手總會扶著肉粽的因素，此外，日前在其他公園的意象，像是幸福雙心公園的幸福鐘意象，上面的鐘也因為受到太大力拉扯而有所損懷，因此也呼籲民眾，與意象拍照很好，但請輕扶愛惜，避免施力過度造成損壞。

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