媽祖香包超可愛 淡水福佑宮3千份送幼兒園

淡水老街上的媽祖廟「福佑宮」，今年適逢建廟240週年，以「金虎賜福」為主題，可愛版的造型小老虎，製作三千份媽祖香包送給淡水區內所有的幼兒園小朋友，每個人一個媽組可愛造型香包，讓孩子應景過端午。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，這次香包造型相當可愛，以「金虎賜福」為主題，以可愛版的造型小老虎，跳脫傳統三角的香包造型，以卡通畫風為主的小老虎想必也非常受到幼兒園小朋友的歡迎，另外香包老虎上面的小金球內有檀香，讓香包充滿了端午節氣氛。

淡水福佑宮相當熱心，而且每年都會有公益活動，不僅是捐贈物資，還有住宅消防警報器。

廟方表示，今年由於受到疫情影響，許多幼兒園在端午節前也是停課狀態，因此在下週恢復上課後，會再請幼兒園依照人數前來領取，透過平安吉祥香包的發送，更希望藉由媽祖的庇佑，讓拿到香包的幼童還都可以平安渡過這次疫情。